Тюменские таксисты могут остаться без работы, а службу ГИБДД матерят в прямом эфире

На Тюмень обрушилась настоящая напасть в виде дистанционных мошенников. Десяткам людей позвонили подставные сотрудники ФСБ. А сотрудники ГИБДД получили нелестный отзыв о своей работе — их покрыли матом в прямом эфире.