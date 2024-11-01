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ФСБ

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Ноябрь
Руководителя турфирмы Тюменской области арестовали за кражу 15 млн из бюджета региона
1 ноября, 06:08
Октябрь
В Салехарде ФСБ задержала сотрудника Росгвардии за нелегальные работы
Сотрудники ФСБ Тюменской области вменяют мужчине злоупотребление служебным положением.
23 октября, 14:32
ФСБ поймала чиновников, которые украли на строительстве дорог более 11 млн
23 октября, 10:16
За посты о действиях ВС РФ на территории Украины тюменцу грозит 10 лет тюрьмы
22 октября, 12:38
Сентябрь
Требовали 900 тысяч рублей: тюменская ФСБ задержала банду вымогателей
20 сентября, 06:19
Тюменскому программисту грозит 8 лет тюрьмы за госизмену
19 сентября, 04:58
Август
Тюменские таксисты могут остаться без работы, а службу ГИБДД матерят в прямом эфире
На Тюмень обрушилась настоящая напасть в виде дистанционных мошенников. Десяткам людей позвонили подставные сотрудники ФСБ. А сотрудники ГИБДД получили нелестный отзыв о своей работе — их покрыли матом в прямом эфире.
20 августа, 12:42
Двух тюменцев обвиняют в подготовке взрыва здания МВД в Тобольске
15 августа, 07:09
В Тюмени задержали двух вербовщиков террористов
5 августа, 07:16
Июль
Мошенники украли у тюменцев более 40 миллионов рублей за неделю
Самой большой суммы лишился житель Тюмени. Мужчина перевел «сотруднику ФСБ» более 10 миллионов рублей.
22 июля, 03:04
Схема раскрыта! Сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли канал нелегальной миграции
11 июля, 14:30
Это целая ОПГ! Тюменская ФСБ прикрыла канал незаконной миграции
2 июля, 06:00
Июнь
Ребенок в золоте! У тюменской семьи контрабандистов изъяли украшения на 4 млн рублей
25 июня, 06:00
В ФСБ рассказали подробности задержания тюменских полицейских
Региональное управление ФСБ Росси по Тюменской области рассказало о задержании полицейских за «дружбу» с мигрантами. Ведомство отмечает, что среди задержанных — руководящий состав и рядовые сотрудники УМВД.
20 июня, 16:07
За подделку удостоверения ФСБ и хранения оружия арестован житель Тюменской области
Житель Тюменской области за деньги изготовил подложное удостоверение сотрудника ФСБ по заказу частного лица. Позже он был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. При обыске в квартире поставщика обнаружили огнестрельное оружие и 130 патронов.
20 июня, 14:30
«Нацистские знаки и граната»: тюменец со свастикой на черепе незаконно закупал оружие
13 июня, 09:41
Май
«По щучьему велению»: мигрант в Тобольске наживался на продаже краснокнижной рыбы
В составе группы лиц гражданин Азербайджана Дамиров Фархад Юсиф оглы незаконно приобретал для дальнейшей продажи рыб, занесенных в Красную книгу. Сотрудники ФСБ обнаружили «товар» на трех складах Тобольска.
30 мая, 06:00
Апрель
143 тонны немаркированной рыбы изъяли из оборота в Тюменской области
Рыба, приобретенная в ХМАО и ЯНАО, хранилась на тюменских складах. Директора причастной к обороту организации привлекли к ответственности.
18 апреля, 07:32
Колесо фортуны остановилось: тюменские сотрудники ФСБ прикрыли подпольное казино
16 апреля, 05:23
Силовики накрыли подпольную мастерскую по переделке оружия в Тюменской области
Незаконную деятельность мастерской по изготовлению оружия пресекли сотрудники РУФСБ по Тюменской области.
2 апреля, 07:21

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