В этом году из Тюмени выдворили рекордное количество мигрантов

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Из Тюменской области стали чаще выдворять мигрантов. Об этом в УМВД по Тюменской области рассказали «72.ru».
Самое большое количество иностранных специалистов за последние пять лет было зарегистрировано в 2018 году: из 202 тысяч человек были депортированы 886. К 2020 году произошел спад приезжих — 94 тысячи человек. Предположительно, он связан с ограничительными мерами из-за COVID-19.
С 2021 года число прибывших и вместе с тем депортированных мигрантов начало расти. Так, в этом году количество выдворенных иностранцев достигло максимального значения за последние четыре года — 816 человек, 74 из которых были депортированы в связи с совершением правонарушения.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мигрантов-уклонистов ловят на стройках. Массовые рейды с задержаниями проходят в местах скопления иностранцев.