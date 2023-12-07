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В Тюмени уклонистов от службы в армии ловят на стройках

В Тюмени иностранцев-уклонистов от армии ловят на стройках

7 декабря 2023, 09:20
Фото: 1MI

В Тюмени уклонистов от службы в армии ловят на стройках

В Тюмени силовики открыли охоту на иностранных граждан, получивших гражданство, но уклоняющихся от службы в армии. Массовые рейды с задержаниями проходят на стройках и в различных учреждениях.

Как сообщили в военном следственном отделе по Тюменскому гарнизону, уже установлено 18 лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинских учет. Все они доставлены в военный комиссариат и поставлены на воинский учет.

«Два иностранных гражданина изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы. Остальным вручены повестки для прохождения мероприятий по призыву», — рассказали 72.RU в ведомстве.

И добавили, что аналогичные рейды совместно с сотрудниками военкомата будут проводиться регулярно.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в сфере пассажирских перевозок. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

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