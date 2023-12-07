В Тюмени иностранцев-уклонистов от армии ловят на стройках

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Как сообщили в военном следственном отделе по Тюменскому гарнизону, уже установлено 18 лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинских учет. Все они доставлены в военный комиссариат и поставлены на воинский учет.
«Два иностранных гражданина изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы. Остальным вручены повестки для прохождения мероприятий по призыву», — рассказали 72.RU в ведомстве.
И добавили, что аналогичные рейды совместно с сотрудниками военкомата будут проводиться регулярно.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в сфере пассажирских перевозок. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.