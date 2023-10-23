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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Тюменцы называют засилье мигрантов одной из главных проблем региона.

«Криминал, рабочие места и зависть»: почему тюменцы недолюбливают мигрантов

23 октября 2023, 06:28
Фото: Midjourney
Тюменцы называют засилье мигрантов одной из главных проблем региона.

Эксперты рассказали, почему тюменцы недолюбливают мигрантов

Тюменцы с каждым годом все настороженнее относятся к мигрантам. Многие прямо заявляют, что считают иностранцев причиной роста преступности и безработицы в регионе. Однако на самом ли деле в этих проблемах виноваты переселенцы или же корень проблемы кроется в чем-то ином?

Прирост мигрантов = рост преступности?

За 9 месяцев текущего года ситуация с преступностью в Тюменской области только ухудшилась — было совершено более 18,7 тысяч преступлений, что на 1,3% больше прошлогоднего показателя. Наблюдается рост особо тяжких преступлений — на 0,7%, тяжких — на 3,4%, средней тяжести — на 1,1% и небольшой тяжести на — 0,7%. Также на 15,1% больше было выявлено преступлений, совершенных против половой неприкосновенности и половой свободы личности. На 20,0% составил рост инцидентов связанных с разбойным нападением.

Со всем вниманием к статистике

Тюменцев такие данные напугали и многие нашли взаимосвязь между ростом показателей преступности и приростом мигрантов, так как в Тюменскую область за семь месяцев этого года переехали на постоянное место жительства 27,3 тысячи жителей регионов России и зарубежных стран. Миграционный прирост составил 4,3 тысячи человек. Но если внимательнее взглянуть на миграционный прирост в области, то можно заметить, что в этом году в регион прибыло лишь 363 человека из стран дальнего зарубежья, остальная часть потока — 22,3 тысячи человек, прибыли из других российских регионов.

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Однако разберемся в вопросе подробнее. По данным прокуратуры, в отчетах которой есть отдельная графа для показателей преступности среди мигрантов, указано, что за 9 месяцев текущего года иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено на 8,9% больше преступлений. Однако, по показателю за весь прошлый год эта категория граждан совершила 494 преступления на фоне общих более 27 000 преступлений, совершенных в области за прошлый год. Получается, что иностранцы совершают лишь 1,84% преступлений в Тюменской области. Как отмечал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, больше всего преступлений среди нелегалов касаются собственности граждан РФ и незаконного оборота наркотиков.

Уже давно отмечается тенденция к «раскачиванию лодки» на тему беспредела со стороны мигрантов, причем это характерно не только для Тюменской области, но и для всей России. Люди активно цепляются за конфликты, участниками или виновниками которых стали иностранные граждане. Однако мало кто на самом деле разбирает эти конфликты не поверхностно.

Конфликт на пальцах

Возьмем ситуацию, произошедшею недавно в Тюмени, в районе Ново-Патрушево. Сообщалось, что, якобы, в ночь с 7 на 8 октября четверо граждан Узбекистана, после употребления алкогольных напитков, пошли прогуляться. На улице Павла Шарова к ним подошли шестеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет и начали провоцировать иностранцев на конфликт.

В итоге произошла массовая драка. Большая часть тюменцев в конфликте начала винить иностранных граждан, сетуя на то, что они творят в городе «беспредел». Однако мы обратились в правоохранительные органы, которые расследуют дело по факту этого конфликта и силовики рассказали, как все произошло на самом деле.

«Группа ребят из пяти перепивших ненцев и одного татарина, сцепились языками с тремя другими — двое русских, один — узбек по национальности, гражданин России. Началась перепалка. На помощь меньшей группе решили прийти находившиеся неподалёку двое выходцев с Северного Кавказа, которые также являются гражданами РФ. Итог — одни (ненцы и татарин) утром идут снимать повреждения разной степени тяжести и писать заявление в полицию, а другим светит административка или что то посерьезней. Очень странно, что эту историю подают под соусом межнациональной разборки или драки между тюменцами и мигрантами. Здесь налицо и межнациональная дружба и взаимовыручка, не без перегибов конечно», — рассказывает инсайдер редакции в силовых структурах.

По мнению правоохранителя, подобные истории требуют внимательного и осмотрительного подхода, объективности при подаче, ибо подобное лишь способствует распространению межнациональной розни.

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Проблемы позиционирования

Отчасти проблема с негативным отношением к мигрантам и домыслов, касающихся того, что эти граждане виноваты во всех бедах, возникает из-за акцентов, расставленных в релизах от силовых структур и в СМИ, такого мнения придерживается психолог Петр Зосимов.

«Всегда указывается национальность преступника, если он, скажем так, не славянин, что неправильно. Из-за этого у людей и зарождается негатив к иностранцам. Смотрите, взять условную новость о том, что иностранец ограбил жителя Тюмени. Что мы увидим? Люди тут же начнут осуждать и оскорблять преступника. Если в той же новости убрать национальность грабителя, то такого резонанса уже не будет, ведь это относительно рядовая ситуация. У нас люди не могут сопереживать иностранным гражданам после этого, они их воспринимают, как чужих. С этим нужно бороться», — считает психолог.

О том же в этом году говорил и глава Чечни Рамзан Кадыров, высказавшийся, касательно того, что СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности. По мнению Кадырова, это может быть чревато разобщением страны. После этого парламент Чечни решил внести в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, в котором предлагается запретить распространение в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Ранее, в 2007 году, когда аналогичное предложение уже звучало на федеральном уровне, его поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Преступник не имеет национальности: какая разница, к какой этнической группе относится человек, который нарушил норму закона? Поэтому нужно, чтобы соответствующие процедуры прошли. Я не хочу вмешиваться, но если закон дойдет до меня в окончательном виде, я его, конечно, поддержу», — говорил президент.

Однако пока до изменения законодательства дело пока так и не дошло.

Стоит ли запретить указывать национальность преступника в СМИ?

Мигранты крадут рабочие места?

Жалобы на то, что мигранты занимают рабочие места, которых, якобы, не хватает тюменцам, тоже проблема распространенная. Однако здесь дело не в потоке иностранцев, а в экономных руководителях компаний, которым выгоднее работать с иностранцами. Тюменский общественник Алексей Савоськин отмечает, что чаще всего иностранные граждане работают в сфере строительства. Обычно с ними не заключают трудовой договор и выделяют практически минимальную оплату труда.

«В основном на стройке мигранты заняты на низкоквалифицированной работе, и собственники стройкомпаний берут их охотно, потому что зарплата низкая, не нужно трудоустраивать, потом увольнять, идет снижение налогов. Согласно законодательства, целью деятельности бизнеса является прибыль и каждый собственник стремится ее максимально увеличить», — подчеркивает Савоськин.

Руководитель одной из крупных строительных компаний в Тюменской области подтвердил, что с мигрантами работать намного выгоднее. Причем в среде иностранцев существует серьезная конкуренция за каждую вакансию, а потому в случае неудовлетворительного выполнения работ, сотрудника легко заменить.

«Скажу честно, русский на такую зарплату не пойдет. Почему? Потому что у него есть выбор, причем даже при отсутствии образования и особых навыков. У этих ребят выбора почти нет, поэтому они берут много смен и готовы перерабатывать за доплату. Но есть и риски бывает, что они воруют стройматериалы и продают, это тоже нужно учитывать», — рассказал он.

Вдобавок, как показывают опросы населения, жители Тюменской области в большинстве случаев согласны с тем, что главное конкурентное преимущество трудовых мигрантов — меньшая плата за их труд. В исследовании, проведенным порталом hh.ru, сказано, что лишь 37% жителей региона готовы занять рабочие места трудовых мигрантов, причем лишь с условием повышения зарплаты и наличия ДМС.

«Чаще всего — это представители ресторанно-гостиничного бизнеса, логистики и перевозок, продаж, строительства, а также розничной торговли. Не готовы на подобный шаг 30% опрошенных. Ещё 7% считают, что на этих работах должны продолжать работать иностранные граждане. Остальные затруднились ответить», — сообщил «Нашему городу» портал по поиску работы hh.ru

Также 70% опрошенных не готовы занять место трудового мигранта, если должность не будет соответствовать их профессии. Однако лишь 47% опрошенных тюменцев не видят проблемы в трудовых мигрантах и не считают, что они занимают чьи-то рабочие места.

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Кто и куда «понаехал»?

И третья самая распространенная причина сомнительного отношения к мигрантам среди жителей области — это закрепленное понимание территории страны и области, как «своей» — недоступной для «чужих», коими мигрантов и считают. Однако в случае с Тюменской областью такое суждение особенно некорректно.

«Наш регион — особый, здесь проживает 140 наций и народностей. Причем коренного народа у нас нет, не считая сибирских татар. Мы здесь все понаехавшие, нам делить нечего», — говорит Председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области, историк-краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин.

Он напоминает, что население Тюменской области начало формироваться с развитием нефтегазовой отрасли. Тогда в Тюмени не было специалистов в данной сфере, а потому в регион начали стягиваться представители всех 15 союзных республик и автономий.

«Вот так и сформировалось население. Поэтому мы все межнациональные дела, которые были после 1991 года, достойно выдержали. У нас уже сформировалось 3 поколение тюменцев и мы все едины», — уверен историк.

Он также убежден, что в Тюмени для межнационального конфликта нет ни базы, ни оснований, ни причин.

С этим согласен и тюменский политолог Максим Дерябин, который подчеркивает, что и Россия в целом — многонациональная страна, которая строилась на дружбе и взаимодействии народов.

«Россия богата тем, что многонациональна и тем временем едина. Наша музыка, политика и культура — это межнациональный сплав, что лишь обогащает все эти сферы. Ни разу еще межнациональные конфликты не улучшали ситуацию, это всегда усугубляющий фактор, а потому с этим необходимо бороться», — говорит Дерябин.

На деле в Тюменской области мигранты не являются основной причиной роста тяжких преступлений и преступности в целом. Также они не занимают рабочие места, на которые хотели бы претендовать тюменцы. А потому основательных причин и поводов для межнациональной розни в регионе нет. Зато есть огромное пространство для работы с восприятием мигрантов жителями региона.

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