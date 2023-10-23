«Криминал, рабочие места и зависть»: почему тюменцы недолюбливают мигрантов

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
За 9 месяцев текущего года ситуация с преступностью в Тюменской области только ухудшилась — было совершено более 18,7 тысяч преступлений, что на 1,3% больше прошлогоднего показателя. Наблюдается рост особо тяжких преступлений — на 0,7%, тяжких — на 3,4%, средней тяжести — на 1,1% и небольшой тяжести на — 0,7%. Также на 15,1% больше было выявлено преступлений, совершенных против половой неприкосновенности и половой свободы личности. На 20,0% составил рост инцидентов связанных с разбойным нападением.
Тюменцев такие данные напугали и многие нашли взаимосвязь между ростом показателей преступности и приростом мигрантов, так как в Тюменскую область за семь месяцев этого года переехали на постоянное место жительства 27,3 тысячи жителей регионов России и зарубежных стран. Миграционный прирост составил 4,3 тысячи человек. Но если внимательнее взглянуть на миграционный прирост в области, то можно заметить, что в этом году в регион прибыло лишь 363 человека из стран дальнего зарубежья, остальная часть потока — 22,3 тысячи человек, прибыли из других российских регионов.
Однако разберемся в вопросе подробнее. По данным прокуратуры, в отчетах которой есть отдельная графа для показателей преступности среди мигрантов, указано, что за 9 месяцев текущего года иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено на 8,9% больше преступлений. Однако, по показателю за весь прошлый год эта категория граждан совершила 494 преступления на фоне общих более 27 000 преступлений, совершенных в области за прошлый год. Получается, что иностранцы совершают лишь 1,84% преступлений в Тюменской области. Как отмечал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, больше всего преступлений среди нелегалов касаются собственности граждан РФ и незаконного оборота наркотиков.
Уже давно отмечается тенденция к «раскачиванию лодки» на тему беспредела со стороны мигрантов, причем это характерно не только для Тюменской области, но и для всей России. Люди активно цепляются за конфликты, участниками или виновниками которых стали иностранные граждане. Однако мало кто на самом деле разбирает эти конфликты не поверхностно.
Возьмем ситуацию, произошедшею недавно в Тюмени, в районе Ново-Патрушево. Сообщалось, что, якобы, в ночь с 7 на 8 октября четверо граждан Узбекистана, после употребления алкогольных напитков, пошли прогуляться. На улице Павла Шарова к ним подошли шестеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет и начали провоцировать иностранцев на конфликт.
В итоге произошла массовая драка. Большая часть тюменцев в конфликте начала винить иностранных граждан, сетуя на то, что они творят в городе «беспредел». Однако мы обратились в правоохранительные органы, которые расследуют дело по факту этого конфликта и силовики рассказали, как все произошло на самом деле.
«Группа ребят из пяти перепивших ненцев и одного татарина, сцепились языками с тремя другими — двое русских, один — узбек по национальности, гражданин России. Началась перепалка. На помощь меньшей группе решили прийти находившиеся неподалёку двое выходцев с Северного Кавказа, которые также являются гражданами РФ. Итог — одни (ненцы и татарин) утром идут снимать повреждения разной степени тяжести и писать заявление в полицию, а другим светит административка или что то посерьезней. Очень странно, что эту историю подают под соусом межнациональной разборки или драки между тюменцами и мигрантами. Здесь налицо и межнациональная дружба и взаимовыручка, не без перегибов конечно», — рассказывает инсайдер редакции в силовых структурах.
По мнению правоохранителя, подобные истории требуют внимательного и осмотрительного подхода, объективности при подаче, ибо подобное лишь способствует распространению межнациональной розни.
Отчасти проблема с негативным отношением к мигрантам и домыслов, касающихся того, что эти граждане виноваты во всех бедах, возникает из-за акцентов, расставленных в релизах от силовых структур и в СМИ, такого мнения придерживается психолог Петр Зосимов.
«Всегда указывается национальность преступника, если он, скажем так, не славянин, что неправильно. Из-за этого у людей и зарождается негатив к иностранцам. Смотрите, взять условную новость о том, что иностранец ограбил жителя Тюмени. Что мы увидим? Люди тут же начнут осуждать и оскорблять преступника. Если в той же новости убрать национальность грабителя, то такого резонанса уже не будет, ведь это относительно рядовая ситуация. У нас люди не могут сопереживать иностранным гражданам после этого, они их воспринимают, как чужих. С этим нужно бороться», — считает психолог.
О том же в этом году говорил и глава Чечни Рамзан Кадыров, высказавшийся, касательно того, что СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности. По мнению Кадырова, это может быть чревато разобщением страны. После этого парламент Чечни решил внести в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, в котором предлагается запретить распространение в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Ранее, в 2007 году, когда аналогичное предложение уже звучало на федеральном уровне, его поддержал президент РФ Владимир Путин.
«Преступник не имеет национальности: какая разница, к какой этнической группе относится человек, который нарушил норму закона? Поэтому нужно, чтобы соответствующие процедуры прошли. Я не хочу вмешиваться, но если закон дойдет до меня в окончательном виде, я его, конечно, поддержу», — говорил президент.
Однако пока до изменения законодательства дело пока так и не дошло.
Жалобы на то, что мигранты занимают рабочие места, которых, якобы, не хватает тюменцам, тоже проблема распространенная. Однако здесь дело не в потоке иностранцев, а в экономных руководителях компаний, которым выгоднее работать с иностранцами. Тюменский общественник Алексей Савоськин отмечает, что чаще всего иностранные граждане работают в сфере строительства. Обычно с ними не заключают трудовой договор и выделяют практически минимальную оплату труда.
«В основном на стройке мигранты заняты на низкоквалифицированной работе, и собственники стройкомпаний берут их охотно, потому что зарплата низкая, не нужно трудоустраивать, потом увольнять, идет снижение налогов. Согласно законодательства, целью деятельности бизнеса является прибыль и каждый собственник стремится ее максимально увеличить», — подчеркивает Савоськин.
Руководитель одной из крупных строительных компаний в Тюменской области подтвердил, что с мигрантами работать намного выгоднее. Причем в среде иностранцев существует серьезная конкуренция за каждую вакансию, а потому в случае неудовлетворительного выполнения работ, сотрудника легко заменить.
«Скажу честно, русский на такую зарплату не пойдет. Почему? Потому что у него есть выбор, причем даже при отсутствии образования и особых навыков. У этих ребят выбора почти нет, поэтому они берут много смен и готовы перерабатывать за доплату. Но есть и риски бывает, что они воруют стройматериалы и продают, это тоже нужно учитывать», — рассказал он.
Вдобавок, как показывают опросы населения, жители Тюменской области в большинстве случаев согласны с тем, что главное конкурентное преимущество трудовых мигрантов — меньшая плата за их труд. В исследовании, проведенным порталом hh.ru, сказано, что лишь 37% жителей региона готовы занять рабочие места трудовых мигрантов, причем лишь с условием повышения зарплаты и наличия ДМС.
«Чаще всего — это представители ресторанно-гостиничного бизнеса, логистики и перевозок, продаж, строительства, а также розничной торговли. Не готовы на подобный шаг 30% опрошенных. Ещё 7% считают, что на этих работах должны продолжать работать иностранные граждане. Остальные затруднились ответить», — сообщил «Нашему городу» портал по поиску работы hh.ru
Также 70% опрошенных не готовы занять место трудового мигранта, если должность не будет соответствовать их профессии. Однако лишь 47% опрошенных тюменцев не видят проблемы в трудовых мигрантах и не считают, что они занимают чьи-то рабочие места.
И третья самая распространенная причина сомнительного отношения к мигрантам среди жителей области — это закрепленное понимание территории страны и области, как «своей» — недоступной для «чужих», коими мигрантов и считают. Однако в случае с Тюменской областью такое суждение особенно некорректно.
«Наш регион — особый, здесь проживает 140 наций и народностей. Причем коренного народа у нас нет, не считая сибирских татар. Мы здесь все понаехавшие, нам делить нечего», — говорит Председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области, историк-краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин.
Он напоминает, что население Тюменской области начало формироваться с развитием нефтегазовой отрасли. Тогда в Тюмени не было специалистов в данной сфере, а потому в регион начали стягиваться представители всех 15 союзных республик и автономий.
«Вот так и сформировалось население. Поэтому мы все межнациональные дела, которые были после 1991 года, достойно выдержали. У нас уже сформировалось 3 поколение тюменцев и мы все едины», — уверен историк.
Он также убежден, что в Тюмени для межнационального конфликта нет ни базы, ни оснований, ни причин.
С этим согласен и тюменский политолог Максим Дерябин, который подчеркивает, что и Россия в целом — многонациональная страна, которая строилась на дружбе и взаимодействии народов.
«Россия богата тем, что многонациональна и тем временем едина. Наша музыка, политика и культура — это межнациональный сплав, что лишь обогащает все эти сферы. Ни разу еще межнациональные конфликты не улучшали ситуацию, это всегда усугубляющий фактор, а потому с этим необходимо бороться», — говорит Дерябин.
На деле в Тюменской области мигранты не являются основной причиной роста тяжких преступлений и преступности в целом. Также они не занимают рабочие места, на которые хотели бы претендовать тюменцы. А потому основательных причин и поводов для межнациональной розни в регионе нет. Зато есть огромное пространство для работы с восприятием мигрантов жителями региона.