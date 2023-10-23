«Криминал, рабочие места и зависть»: почему тюменцы недолюбливают мигрантов

О том же в этом году говорил и глава Чечни Рамзан Кадыров, высказавшийся, касательно того, что СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности. По мнению Кадырова, это может быть чревато разобщением страны. После этого парламент Чечни решил внести в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, в котором предлагается запретить распространение в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Ранее, в 2007 году, когда аналогичное предложение уже звучало на федеральном уровне, его поддержал президент РФ Владимир Путин.