Открытие главной новогодней елки Тюмени состоится в конце декабря

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Как сообщили в городском департаменте культуры, участие в празднике примут Тюменский духовой оркестр, вокал-бэнд «Матрица» и главные сказочные герои этого праздника — Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Гостей ждет выступление творческих коллективов и любимая праздничная музыка.
Отметим, в Тюмени работы по украшению города к Новому году, установка елок начались еще в конце ноября. Возле правительства Тюменской области установлена инсталляция в форме огромных красных шаров, на Цветном бульваре уже давно «поселилась» семейство полярных медведей. Также в областной столице продолжаются работы по подготовке самого большого катка — он расположится на Цветном бульваре, площадь составит порядка 3,5 тысяч квадратных метров.