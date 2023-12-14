Открытие главной новогодней елки Тюмени состоится в конце декабря

Отметим, в Тюмени работы по украшению города к Новому году, установка елок начались еще в конце ноября. Возле правительства Тюменской области установлена инсталляция в форме огромных красных шаров, на Цветном бульваре уже давно «поселилась» семейство полярных медведей. Также в областной столице продолжаются работы по подготовке самого большого катка — он расположится на Цветном бульваре, площадь составит порядка 3,5 тысяч квадратных метров.