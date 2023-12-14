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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Открытие главной новогодней елки Тюмени состоится 28 декабря

Открытие главной новогодней елки Тюмени состоится в конце декабря

14 декабря 2023, 08:24
Фото: ВК Активная Тюмень

Открытие главной новогодней елки Тюмени состоится 28 декабря

Открытие главной новогодней елки Тюмени состоится 28 декабря в пять часов вечера. Торжественное мероприятие пройдет на площади 400-летия города.

Как сообщили в городском департаменте культуры, участие в празднике примут Тюменский духовой оркестр, вокал-бэнд «Матрица» и главные сказочные герои этого праздника — Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Гостей ждет выступление творческих коллективов и любимая праздничная музыка.

Отметим, в Тюмени работы по украшению города к Новому году, установка елок начались еще в конце ноября. Возле правительства Тюменской области установлена инсталляция в форме огромных красных шаров, на Цветном бульваре уже давно «поселилась» семейство полярных медведей. Также в областной столице продолжаются работы по подготовке самого большого катка — он расположится на Цветном бульваре, площадь составит порядка 3,5 тысяч квадратных метров.

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