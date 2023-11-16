Стало известно, каким будет автомобильный тоннель через Транссибирскую магистраль

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Об этом сообщил директор института «Тюменьдорпроект», занимавшегося разработкой проекта, Роман Мещеряков. По его словам, предполагается, что вход в тоннель будет размешен со стороны ж/д вокзала. Выход из тоннеля — между улицами Мира и Волгоградской.
Ширина тоннеля составит 27 метров (там будет организовано 4 полосы для движения транспорта), высота — 9-10 метров, протяженность с рамповыми участками достигнет 500 метров, прямолинейная часть — 150 метров.
По словам Мещерякова, концепция тоннеля предполагает масштабное переустройство движения в залинейной части, в частности, возведение развязки на кольце Московского тракта. Также еще одну транспортную развязку можно будет построить в районе объездной дороги. Она позволит вывести формирующуюся магистраль в Тюменскую слободу.
По мнению авторов, магистраль в будущем будет продлена до Южного обхода, строительство которого запланировано на ближайшие годы, пишет DK.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в октябре этого года стало известно, что предпроектную документации по строительству тоннеля в Тюмени направили управление государственной экспертизы. На разработку документации из бюджета было потрачено более 44 миллионов рублей.