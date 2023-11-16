Стало известно, каким будет автомобильный тоннель через Транссибирскую магистраль

Об этом сообщил директор института «Тюменьдорпроект», занимавшегося разработкой проекта, Роман Мещеряков. По его словам, предполагается, что вход в тоннель будет размешен со стороны ж/д вокзала. Выход из тоннеля — между улицами Мира и Волгоградской.