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Стало известно, каким будет автомобильный тоннель через Транссибирскую магистраль

Стало известно, каким будет автомобильный тоннель через Транссибирскую магистраль

16 ноября 2023, 08:43
Фото: 1MI
Авторы предпроектной документации по строительству тоннеля в Тюмени в створе улиц Первомайской и Калинина разработали 33 варианта переустройства автодвижения в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщил директор института «Тюменьдорпроект», занимавшегося разработкой проекта, Роман Мещеряков. По его словам, предполагается, что вход в тоннель будет размешен со стороны ж/д вокзала. Выход из тоннеля — между улицами Мира и Волгоградской.

Ширина тоннеля составит 27 метров (там будет организовано 4 полосы для движения транспорта), высота — 9-10 метров, протяженность с рамповыми участками достигнет 500 метров, прямолинейная часть — 150 метров.

По словам Мещерякова, концепция тоннеля предполагает масштабное переустройство движения в залинейной части, в частности, возведение развязки на кольце Московского тракта. Также еще одну транспортную развязку можно будет построить в районе объездной дороги. Она позволит вывести формирующуюся магистраль в Тюменскую слободу.

По мнению авторов, магистраль в будущем будет продлена до Южного обхода, строительство которого запланировано на ближайшие годы, пишет DK.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре этого года стало известно, что предпроектную документации по строительству тоннеля в Тюмени направили управление государственной экспертизы. На разработку документации из бюджета было потрачено более 44 миллионов рублей.

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