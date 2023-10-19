В Тюмени построят тоннель через Транссибирскую магистраль

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Предпроектными работами занималась компания «Тюменьдорпроект».Компания одержала победу в закупке, объявленной в июне прошлого года, снизив стоимость лота с 67,8 миллионов рулей до 44,1 миллиона рублей. Всего тогда на участие в аукционе было подано три заявки.
Предполагается, что железнодорожный тоннель в границе Первомайской и Калинина станет частью транспортного коридора и соединит два крупных района Тюмени — центр города и Тюменскую слободу. Необходимость его строительства обусловлена тем, что возведение дорожной развязки в районе железнодорожного вокзала на Первомайской технически невозможно.
По планам тюменских властей, работы по строительству железнодорожного тоннеля будут завершены к 2030 году. Сколько денежных средств будет потрачено на возведение объекта пока неизвестно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца октября откроют движение по третьему ярусу транспортной развязки на Мелькайте — Дружбы. Будет открыт съезд с улицы Дружбы на Малышева.