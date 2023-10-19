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Updated Сегодня, 05:40

В Тюмени бизнесмены жертвуют средства на строительство храма за 1 миллиард рубле

В центре Тюмени построят храм за 1 миллиард рублей на средства тюменцев

19 октября 2023, 05:38
Фото: 1MI

В Тюмени бизнесмены жертвуют средства на строительство храма за 1 миллиард рубле

В Тюмени на перекрестке улиц Баумана и Гастелло построят новый храм Покрова Божьей Матери в русско-византийском стиле. На работы планируется потратить порядка 1 миллиарда рублей — денежные средства будут предоставлены прихожанами и предпринимателями города.

По словам помощника президента ГК «Автоград», который также оказал финансовую помощь, Софьи Пахомовой, на работы по возведению нового храма уйдет порядка 3-6 лет в зависимости от того, насколько быстро будет собрана вся сумма. В настоящее время собрано немногим более 95,5 миллионов рублей.

«Самое интересное в новом храме — это внутренняя отделка в русско-византийском стиле. На территории Уральского федерального округа подобного храма нет, в России есть только в Московской области и в Калининграде. Внутреннее убранство будет сделано в нетипичной мозаичном стиле, это трудоемкий, долгий и дорогой процесс. Это будет не только религиозный объект, но и культурное наследие Тюменской области», — рассказала Софья Пахомова РБК Тюмень.

Пока на месте нового храма располагается часовня. Там проходят службы. Здание храма тоже возведено — сейчас идут работы по внутренней отделке.

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Ранее «Наш Город» писал, что храм Покрова Божьей Матери изначально планировали построить в сквере Комсомольский. Однако против возведения объекта в рекреационной зоне в 2013 выступили горожане. От нынешнего губернатора, а в то время главы администрации Тюмени Александра Моора, тюменцы требовали остановить строительство в сквере Комсомольский. Тюменцам пошли на встречу и перенесли объект в район улиц Гастелло и Баумана.

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