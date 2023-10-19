В центре Тюмени построят храм за 1 миллиард рублей на средства тюменцев

Ранее «Наш Город» писал, что храм Покрова Божьей Матери изначально планировали построить в сквере Комсомольский. Однако против возведения объекта в рекреационной зоне в 2013 выступили горожане. От нынешнего губернатора, а в то время главы администрации Тюмени Александра Моора, тюменцы требовали остановить строительство в сквере Комсомольский. Тюменцам пошли на встречу и перенесли объект в район улиц Гастелло и Баумана.