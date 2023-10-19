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Алену Водонаеву возмутил орущий в ресторане ребенок

«Маленький ребенок? Закажи еду домой»: Водонаеву возмутил орущий в ресторане ребенок

19 октября 2023, 04:45
Фото: тг-канал VODA

Алену Водонаеву возмутил орущий в ресторане ребенок

Уроженку Тюмени, бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» и телеведущую Алену Водонаеву возмутили родители, которые приходят с маленькими детьми в рестораны.
Сюжет
Дети
«Вот объясните мне, зачем брать с собой в ресторан маленького орущего ребенка? В ресторан, в котором нет детской (игровой) комнаты. Сижу в данный момент ем, параллельно пишу текст про Тюмень (для одной грандиозной российской выставки), а с соседнего столика раздается ор, визг и летают (в прямом смысле) игрушки, ребенок их с грохотом швыряет на пол», — заявила телезвезда в своем тг-канале.

Водонаева отметила, что люди зачастую приходят в ресторан и совмещают завтрак/обед/ужин с деловым разговором.

«Маленький ребенок? Закажи еду домой, выбери ресторан предполагающий детскую комнату, или просто занимайся своим ребенком. Никто не обязан „умиляться“ истерическому ору и помехам», — подчеркнула тюменка.

В комментариях под опубликованным постом мнения подписчиков Алены Водонаевой разделились. Часть поддержала звезду и мнение о том, что не следует вести маленьких детей в ресторан. Часть же, напротив, выступила на стороне мам и детей.

«Я вообще никого не поддерживаю, но что-то мне подсказывает, что блогеры с большим количеством подписчиков должны полегче влиять на мнение. Хорошо написан текст, но не прокатило. В стране итак рождаемость упала», — отметили подписчики тг-канала.
«Почему чужое „хочу тишины и спокойствия“ должно быть выше ее „хочу пойти поесть именно в этот ресторан с ребенком“? Есть рестораны куда с детьми не пускают, там и будет тишина. Можно же так же сказать — хотите тишины- ешьте дома», — высказались в поддержку матерей подписчики.
«А ребёнка ещё в клетку и на поводок — идеально. И ещё кляп ему, чтоб не мешал жить леди», — возмутились фанаты телезвезды.
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Ранее «Наш Город» писал, что Алена Водоенаева осудила толстых людей и родителей, у которых откормленные дети. Свои возмущения она высказала после посещения центрального пляжа Анапы.

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