В Тюменской области не хватает школьных работников

В среднем учителям в Тюменской области предлагают зарплаты от 20 до 45 тысяч рублей. Как правило, требуется опыт работы не менее года-двух лет, педагогическое образование, отсутствие ограничений к занятию педагогической деятельностью, коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, медкнижка.