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В Тюменской области не хватает школьных работников

В Тюменской области не хватает школьных работников

19 октября 2023, 05:09
Фото: 1MI
В Тюменской области возник дефицит педагогических работников. За последний месяц в регионе было открыто около 600 вакансий педагогов и учителей. Согласно данным, опубликованным на портале «Работа России», максимальный размер заработной платы составляет 80 тысяч рублей.
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Столько готовы платить заместителю директора по учебно-воспитательной работе в тюменской школе № 56. Учителю математики гимназии № 49 ежемесячно обещают заработную плату в размере 45-60 тысяч рублей. Требуется высшее образование и наличие медицинской книжки.

В среднем учителям в Тюменской области предлагают зарплаты от 20 до 45 тысяч рублей. Как правило, требуется опыт работы не менее года-двух лет, педагогическое образование, отсутствие ограничений к занятию педагогической деятельностью, коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, медкнижка.

Стоит отметить, что большая часть вакансий, порядка 350 штук, опубликована для учителей-предметников.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает воспитателей. В регионе открыты более 200 вакансий для представителей этой профессии.

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