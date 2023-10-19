В Тюменской области не хватает школьных работников

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Столько готовы платить заместителю директора по учебно-воспитательной работе в тюменской школе № 56. Учителю математики гимназии № 49 ежемесячно обещают заработную плату в размере 45-60 тысяч рублей. Требуется высшее образование и наличие медицинской книжки.
В среднем учителям в Тюменской области предлагают зарплаты от 20 до 45 тысяч рублей. Как правило, требуется опыт работы не менее года-двух лет, педагогическое образование, отсутствие ограничений к занятию педагогической деятельностью, коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, медкнижка.
Стоит отметить, что большая часть вакансий, порядка 350 штук, опубликована для учителей-предметников.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает воспитателей. В регионе открыты более 200 вакансий для представителей этой профессии.