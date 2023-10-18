В Тюмени до конца октября планируется открыть движение по одному ярусу новой развязки

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Сначала планируется запустить третий ярус — съезд с улицы Дружбы на Малышева, пишет УРА.ру.
«Рабочее движение по новой трехуровневой развязке планируется запустить до 1 ноября текущего года», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что дорогу откроют уже в текущем году.
Новая транспортная развязка со съездами с Дружбы на Мельникайте и с Мельникайте на Дружбы, облегчит жизнь тюменцам из районов Зареки, Мыса и ММС. Добираться им до центра города станет проще и пробок будет меньше.
Ранее «Наш город» рассказал, что к заречной части Тюмени планируется построить новую улицу, которая соединится с районом ДОК.
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