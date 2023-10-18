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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

В Тюмени до конца октября планируется открыть движение по одному ярусу новой развязки

В Тюмени до конца октября планируется открыть движение по одному ярусу новой развязки

18 октября 2023, 13:57
Фото: 1MI
Новая транспортная развязка частично будет открыта для транспортного движения уже к 1 ноября.

Сначала планируется запустить третий ярус — съезд с улицы Дружбы на Малышева, пишет УРА.ру.

«Рабочее движение по новой трехуровневой развязке планируется запустить до 1 ноября текущего года», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что дорогу откроют уже в текущем году.

Новая транспортная развязка со съездами с Дружбы на Мельникайте и с Мельникайте на Дружбы, облегчит жизнь тюменцам из районов Зареки, Мыса и ММС. Добираться им до центра города станет проще и пробок будет меньше.

Ранее «Наш город» рассказал, что к заречной части Тюмени планируется построить новую улицу, которая соединится с районом ДОК.

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#Общество#Тюмень#Ирина Швецова#Новости тюмени#Развязка#Строительство дорог
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