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На охрану тюменских чиновников потратят 65 миллионов рублей

На охрану тюменских чиновников потратят 65 миллионов рублей

19 октября 2023, 04:18
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется охраной правительственных зданий в Тюмени за 65 миллионов рублей.

В течение 2024 года, с 1 января по 31 декабря, обеспечивать антитеррористическую защищенность зданий, защиту от противоправных посягательств, защищать жизнь и здоровье чиновников будут сотрудники Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Также ЧОПовцы будут обеспечивать пропускной режим и охрану в административных зданиях и помещениях, занимаемых губернатором Тюменской области, правительством и исполнительными органами государственной власти региона.

В документах, опубликованных на портале Госзакупки, указано, что охранные услуги практически всех зданий будут вестись круглосуточно.

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В здании на улице Республики, 24, будет работать 2 поста, одновременно работать должны 2 человека. Круглосуточный режим. Здесь находятся департамент инвестполитики, управление госзакупок комитет по делам национальностей и т. д.

На Первомайская, 34/1, будет выставлено также 2 поста, одновременно работать будут 2 человека. Режим — круглосуточный. Здесь расположены департаменты физкультуры и спорта и лесного хозяйства, Госжилинспекция и т. д. На Советская, 61, на Сакко, 17, Малыгина, 48, будут выставлены по 2 поста, работать они будут в круглосуточном режиме.

В здании по улице Володарского, 45, где расположено правительство Тюменской области, будут выставлены пять постов военизированной охраны, которые будут работать круглосуточно, и два поста охраны с режимом работы в будние дни с 9:00 до 18:00.

На улице Свердлова, 5/1, и Водопроводной, 35, организуют по одному посту военизированной охраны в круглосуточном режиме.

ЧОПовцам запрещено оставлять пост, пока он не будет заменен или снят; отвлекаться от несения службы (спать, читать, пользоваться телефоном без служебной необходимости, вести посторонние разговоры, не относящиеся к службе и т. п.); вскрывать и осматривать без крайней необходимости служебные помещения; допускать на объект лиц, не имеющих на это право, а также родственников, знакомых; вступать в разговоры с гражданами по вопросам, не относящимся к компетенции служебной деятельности, принимать или передавать какие-либо предметы, свертки, пакеты и т. д.; принимать пищу в неположенном месте.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на охрану резиденции губернатора Тюменской области потратят 13,8 миллионов рублей. Охранное предприятие, которое займется оказанием услуг, уже определено.

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