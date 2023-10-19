На охрану тюменских чиновников потратят 65 миллионов рублей

ЧОПовцам запрещено оставлять пост, пока он не будет заменен или снят; отвлекаться от несения службы (спать, читать, пользоваться телефоном без служебной необходимости, вести посторонние разговоры, не относящиеся к службе и т. п.); вскрывать и осматривать без крайней необходимости служебные помещения; допускать на объект лиц, не имеющих на это право, а также родственников, знакомых; вступать в разговоры с гражданами по вопросам, не относящимся к компетенции служебной деятельности, принимать или передавать какие-либо предметы, свертки, пакеты и т. д.; принимать пищу в неположенном месте.