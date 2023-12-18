В Тюмени построят новую дорогу до границы города

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Как сообщили в администрации Тюмени, денежные средства предусмотрены на работы по строительству улицы Фармана Салманова на участке от Голышмановской до границы города и строительство новых дорог в том же районе — Глебова, Прудаева и Малкова, пишет 72.RU.
Стоимость работ оценивается в 949 миллионов рублей с учетом уже сделанного полотна в районе Слободы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году планируют построить новую дорогу до кладбища Червишевское. Магистраль пройдет через Тюменскую слободу до деревни Падерина и выйдет к территории кладбища