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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

В Тюмени построят новую дорогу до границы города

В Тюмени построят новую дорогу до границы города

18 декабря 2023, 05:17
Фото: 1MI
Около 1 миллиарда рублей потратят на строительство дорог из городского бюджета в Тюменской слободе. На 2024 год запланированы работы по строительству новых дорог.

Как сообщили в администрации Тюмени, денежные средства предусмотрены на работы по строительству улицы Фармана Салманова на участке от Голышмановской до границы города и строительство новых дорог в том же районе — Глебова, Прудаева и Малкова, пишет 72.RU.

Стоимость работ оценивается в 949 миллионов рублей с учетом уже сделанного полотна в районе Слободы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году планируют построить новую дорогу до кладбища Червишевское. Магистраль пройдет через Тюменскую слободу до деревни Падерина и выйдет к территории кладбища

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Строительство дорог#Жк тюменская слобода
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