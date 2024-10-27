Жк тюменская слобода

Жителей Тюменской слободы в этом году оставят без парка из-за отсутствия денег

Жителей Тюменской слободы оставили в этом году без парка. О переносе сроков строительства зеленой территории сообщила на встрече с инициативной группой начальник управления по экологии администрации Тюмени Анна Битюкова.