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Жк тюменская слобода

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2024
Самый большой каток на Урале откроют в Тюмени. Он будет в форме сердца
Общая площадь спортивного объекта составит 6,5 тысячи квадратных метров. Расположится каток в Тюменской слободе, на улице Обдорской, 1.
27 октября, 05:03
Новый заезд в микрорайон Комарово появится в Тюмени
Контракт на строительство одностороннего заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную заключили городские власти. Работы по возведению новой дороги начнутся в ближайшее время.
30 сентября, 07:16
2023
В Тюмени построят новую дорогу до границы города
Около 1 миллиарда рублей потратят на строительство дорог из городского бюджета в Тюменской слободе. На 2024 год запланированы работы по строительству новых дорог.
18 декабря 2023, 05:17
Тюменцы боятся пожара в сквере из-за сухой растительности
Местные жители сообщили, что в сквере «Песочные часы», расположенном в районе Тюменская слобода, высохли кустарники и деревья.
29 мая 2023, 13:48
Жителей Тюменской слободы в этом году оставят без парка из-за отсутствия денег
Жителей Тюменской слободы оставили в этом году без парка. О переносе сроков строительства зеленой территории сообщила на встрече с инициативной группой начальник управления по экологии администрации Тюмени Анна Битюкова.
22 апреля 2023, 06:30
В Тюменской слободе мужчина открыл огонь из пистолета по соседу
13 февраля 2023, 07:59
2022
Тюмень. Пожар на стройке
Пожар произошел сегодня ночью на территории стройки ЖК "Гринвуд". О возгорании сообщили очевидцы в социальных сетях.
4 ноября 2022, 04:32
Тюменские собаки без намордников
В паблике «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» горожане пожаловались на владельцев собак, которые не надевают намордники питомцам. Некоторые тюменцы ходят по паркам с «ножом и перцовым баллончиком» для своей защиты.
1 ноября 2022, 14:35

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