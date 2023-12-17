В Тюмени построят новую дорогу до кладбища Червишевское

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В документе отмечено, что магистраль пройдет через Тюменскую слободу до окраин деревни Падерина и выйдет к территории кладбища Червишевское. В настоящее время попасть на кладбище можно только через трассу, идущую со стороны Кургана, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области участок федеральной трассы Тюмень — Омск могут расширить до четырех полос. Об этом сообщил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.