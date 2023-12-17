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Updated Сегодня, 07:28

В Тюмени построят новую дорогу до кладбища

В Тюмени построят новую дорогу до кладбища Червишевское

17 декабря 2023, 07:25
Фото: 1MI

В Тюмени построят новую дорогу до кладбища

В Тюмени к 2040 году построят новую дорогу до Червишевского кладбища. Соответствующая информация опубликована в генеральном плане развития города.

В документе отмечено, что магистраль пройдет через Тюменскую слободу до окраин деревни Падерина и выйдет к территории кладбища Червишевское. В настоящее время попасть на кладбище можно только через трассу, идущую со стороны Кургана, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области участок федеральной трассы Тюмень — Омск могут расширить до четырех полос. Об этом сообщил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

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