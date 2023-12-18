Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?

«Наш Город» решил выяснить, сколько будет стоить в Тюмени в этом году новогодний стол. За основу было взято традиционное меню — салаты «Оливье», «Селедка под шубой», «Крабовый», бутерброды с красной икрой и шпротами, нарезки сырные и колбасные, на горячее — запеченная курица, десерт — фрукты, конфеты, торт. Напитки — сок, минеральная вода, бутылка крепкого алкоголя и, конечно, игристое вино.