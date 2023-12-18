Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?

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«Наш Город» решил выяснить, сколько будет стоить в Тюмени в этом году новогодний стол. За основу было взято традиционное меню — салаты «Оливье», «Селедка под шубой», «Крабовый», бутерброды с красной икрой и шпротами, нарезки сырные и колбасные, на горячее — запеченная курица, десерт — фрукты, конфеты, торт. Напитки — сок, минеральная вода, бутылка крепкого алкоголя и, конечно, игристое вино.
Для приготовления бутербродов со шпротами потребуется половина булки черного хлеба (20 рублей), банка шпрот (140 рублей), куриное яйцо 2 штуки (24 рубля), огурцы маринованные 60 граммов (22 рубля), майонез или плавленый сыр для смазывания хлеба (40 рублей), а также растительное масло для обжаривания (до 10 рублей).
Итого: 256 рублей.
Бутерброды с красной икрой обойдутся дороже: батон (50 рублей), сливочное масло или сливочный сыр 50-100 граммов (100 рублей), банка икры 140 граммов (760 рублей).
Итого: 910 рублей.
На сырные и колбасные нарезки в среднем уйдет 300-500 рублей в зависимости от вида колбасы и сыра.
Для приготовления «Оливье» потребуется банка зеленого горошка (119 рублей), 300 граммов колбасы (180 рублей), 4 яйца (48 рублей), 300 граммов картофеля (6,5 рублей), 150 граммов маринованных огурцов (66 рублей), 150 граммов моркови (4 рубля), майонез (стоимость большой пачки 180 рублей).
Итого: 424 рубля (без учета стоимости майонеза).
Для «Шубы» понадобится 300 граммов филе сельди (200 рублей), по 300 граммов картофеля (6,5 рублей), моркови (8 рублей), свеклы (10 рублей), 150 граммов лука (4 рубля), 3 яйца (36 рублей), майонез.
Итого: 265 рублей (без учета стоимости майонеза).
На «Крабовый» салат, приготовленный по традиционному рецепту с рисом, потребуется 250 граммов крабового мяса или крабовых палочек (180 рублей), 100 граммов риса (14 рублей), яйца 5 штук (60 рублей), банка кукурузы (119 рублей), свежий огурец (80 рублей), майонез.
Итого: 453 рубля (без учета стоимости майонеза).
Для запеченной в духовке курицы с картофелем потребуются тушка птицы весом около 2 килограммов (400 рублей) и порядка килограмма картофеля (19 рублей), соль, перец.
Итого: 419 рублей.
На сладкий стол придется потратить не менее 1 тысячи рублей — средняя стоимость торта составляет 600-700 рублей, коробки шоколадных конфет 300 и более рублей. Фруктовое ассорти из бананов, яблок и мандаринов обойдется почти 300 рублей (по 500 граммов каждого вида фруктов).
Стоимость напитков — двух литров сока (200 рублей), пары литров минеральной воды (100 рублей), бутылки игристого вина (700 рублей) и бутылки крепкого алкоголя (400-800 рублей) в среднем составит около 2 тысяч рублей.
Таким образом, на новогодний стол жителям Тюмени придется потратить в среднем около 6,5 тысяч рублей. Следует отметить, что в подсчетах использовались средние цены на продукты, а за основу было взято традиционное меню без изысков в виде каре ягненка, перепелов, морепродуктов, экзотических фруктов, швейцарских сыров и бельгийского шоколада.