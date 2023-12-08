Огурцы по 570, томаты по 550 рублей: в Тюмени подорожали свежие овощи

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
И это самые недорогие — стоимость на ароматные томаты из Узбекистана или Азербайджана достигает 500-550 рублей, а за килограмм свежих огурчиков-корнишонов от агрохолдинга «Московский» придется отдать и вовсе около 600 рублей.
По информации Тюменьстата, за последнюю неделю средняя стоимость томатов в Тюменской области увеличилась на 1 рубль — с 241 рубля до 242 рублей, огурцы подорожали на 16 рублей — со 172 до 188 рублей.
Эксперты отмечают, что рост цен на свежие овощи в зимний период — традиционное явление. Одной из причин является увеличение затрат на топливо, необходимое для обогрева теплиц. Кроме того, в России выращивают 95% огурцов и только 75% томатов — остальные овощи везут из других стран. Соответственно их стоимость на полках в магазинах напрямую зависит от курса валют.
Также специалисты отмечают, что на сегодняшний день ценовой предел на тепличные овощи еще не достигнут — в ближайшее время стоимость томатов, огурцов и прочих тепличных овощей может возрасти еще на четверть.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени побит очередной рекорд цен на яйца — десяток дешевле 120 рублей в магазинах найти практически невозможно, хотя по информации Тюменьстата, средняя стоимость яиц в Тюменской области составляет 111 рублей.