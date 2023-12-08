Огурцы по 570, томаты по 550 рублей: в Тюмени подорожали свежие овощи

Эксперты отмечают, что рост цен на свежие овощи в зимний период — традиционное явление. Одной из причин является увеличение затрат на топливо, необходимое для обогрева теплиц. Кроме того, в России выращивают 95% огурцов и только 75% томатов — остальные овощи везут из других стран. Соответственно их стоимость на полках в магазинах напрямую зависит от курса валют.