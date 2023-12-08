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В тюменских магазинах подорожали помидоры

Огурцы по 570, томаты по 550 рублей: в Тюмени подорожали свежие овощи

8 декабря 2023, 08:09
Фото: 1MI

В тюменских магазинах подорожали помидоры

В Тюмени вслед за яйцами стремительно дорожают свежие овощи — томаты и огурцы. Самые дешевые помидоры сегодня стоят 159 рублей за килограмм, средняя цены — 200-260 рублей. Огурцы продают за 140-240 рублей за килограмм.

И это самые недорогие — стоимость на ароматные томаты из Узбекистана или Азербайджана достигает 500-550 рублей, а за килограмм свежих огурчиков-корнишонов от агрохолдинга «Московский» придется отдать и вовсе около 600 рублей.

По информации Тюменьстата, за последнюю неделю средняя стоимость томатов в Тюменской области увеличилась на 1 рубль — с 241 рубля до 242 рублей, огурцы подорожали на 16 рублей — со 172 до 188 рублей.

Фото: 1MI

Эксперты отмечают, что рост цен на свежие овощи в зимний период — традиционное явление. Одной из причин является увеличение затрат на топливо, необходимое для обогрева теплиц. Кроме того, в России выращивают 95% огурцов и только 75% томатов — остальные овощи везут из других стран. Соответственно их стоимость на полках в магазинах напрямую зависит от курса валют.

Также специалисты отмечают, что на сегодняшний день ценовой предел на тепличные овощи еще не достигнут — в ближайшее время стоимость томатов, огурцов и прочих тепличных овощей может возрасти еще на четверть.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени побит очередной рекорд цен на яйца — десяток дешевле 120 рублей в магазинах найти практически невозможно, хотя по информации Тюменьстата, средняя стоимость яиц в Тюменской области составляет 111 рублей.

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