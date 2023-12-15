nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Рост цен в Тюменской области достиг 63%

Рост цен в Тюменской области достиг 63%: в лидерах туризм и яйца

15 декабря 2023, 05:27
Фото: 1MI

Рост цен в Тюменской области достиг 63%

Стоимость яиц в Тюменской области по итогам ноября побила все рекорды — за год они увеличились на 21,4%. Такие данные предоставил Тюменьстат.
Фото: 1MI

По информации ведомства, на сегодняшний день средняя стоимость десятка куриных яиц составляет 110 рублей 12 копеек. По факту в сетевых магазинах цены на яйца варьируются от 109 до 139 рублей.

На втором месте по итогам ноября по росту стоимости находится сахар — за год цены на увеличились на 20,6%. Килограмм сахара сегодня продают за 72,73 рубля. Мясо и птица за год подорожали на 14,5%: килограмм говядины стоит 534 рубля, свинины — 345 рублей, курицы — 250 рублей, баранины — 773 рубля.

Фото: 1MI

Рыба и морепродукты подорожали с начала года на 7,6% — средняя стоимость свежемороженой рыбы достигла 276 рублей. Сливочное масло и колбасы выросли в цене за год на 4% и 3,2% соответственно.

Одновременно с этим подешевели макаронные изделия, сыр, молочная продукция — от 6,6 до 3,7% соответственно. Литр молоко сегодня стоит от 69 до 99 рублей, средняя цена килограмма сыра составляет 898 рублей, килограмма макаронных изделий — 121,6 рублей.

Фото: 1MI

Что касается непродовольственных товаров, то за год на 7,7 выросли цены на мебель, на 6,7% подорожали лекарственные препараты, на 6,5% — стройматериалы, на 6% — табачные изделия. Подешевели изделия из трикотажа, одежда, телерадиотовары, обувь, моющие и чистящие средства (от 15,3% до 2%).

В сфере услуг наибольший рост продемонстрировали тарифы на услуги зарубежного туризма (рост на 63,7%), услуги банков (на 26,2%), правового характера на 18,6%), пассажирского транспорта (на 17,8%), ветеринарные (на 14,5%), медицинские (на 12,0%), санаторно-оздоровительные (на 11,6%), образования (на 9,1%), организаций культуры (8,7%).

Фото: 1MI

В целом за год в Тюменской области цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в среднем на 3,5%. Стоимость продукты выросла за год на 5,3%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области утвердили индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля 2024 года сумма коммунальных счетов в Тюмени в среднем увеличится на 9,6%.

Читайте также:
Руководству спорторганизаций Тюмени увеличат оклады. Кто будет зарабатывать больше?В Тюменской области в пятницу ожидаются морозы до -31Школы только одного района Тюменской области отменили занятия из-за морозов
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Товары#Тюменьстат#Сфера услуг
Подпишитесь
Дорогая «коммуналка»: в Тюменской области утверждены ЖКХ-тарифы
Вчера, 14:19
«Жить стало дорого?»: как за год в Тюменской области изменились цены на товары
Вчера, 09:47
«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году
Вчера, 06:56
«Фуры по кюветам лежат»: Путина попросили расширить трассу Тюмень — Омск
Вчера, 13:57
В Тюмени открылся новый торговый центр
Сегодня, 04:52
Убил незнакомца на спор: на СВО погиб осужденный тюменец
Сегодня, 06:19