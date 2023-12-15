Рост цен в Тюменской области достиг 63%: в лидерах туризм и яйца

На втором месте по итогам ноября по росту стоимости находится сахар — за год цены на увеличились на 20,6%. Килограмм сахара сегодня продают за 72,73 рубля. Мясо и птица за год подорожали на 14,5%: килограмм говядины стоит 534 рубля, свинины — 345 рублей, курицы — 250 рублей, баранины — 773 рубля.