Рост цен в Тюменской области достиг 63%: в лидерах туризм и яйца

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
По информации ведомства, на сегодняшний день средняя стоимость десятка куриных яиц составляет 110 рублей 12 копеек. По факту в сетевых магазинах цены на яйца варьируются от 109 до 139 рублей.
На втором месте по итогам ноября по росту стоимости находится сахар — за год цены на увеличились на 20,6%. Килограмм сахара сегодня продают за 72,73 рубля. Мясо и птица за год подорожали на 14,5%: килограмм говядины стоит 534 рубля, свинины — 345 рублей, курицы — 250 рублей, баранины — 773 рубля.
Рыба и морепродукты подорожали с начала года на 7,6% — средняя стоимость свежемороженой рыбы достигла 276 рублей. Сливочное масло и колбасы выросли в цене за год на 4% и 3,2% соответственно.
Одновременно с этим подешевели макаронные изделия, сыр, молочная продукция — от 6,6 до 3,7% соответственно. Литр молоко сегодня стоит от 69 до 99 рублей, средняя цена килограмма сыра составляет 898 рублей, килограмма макаронных изделий — 121,6 рублей.
Что касается непродовольственных товаров, то за год на 7,7 выросли цены на мебель, на 6,7% подорожали лекарственные препараты, на 6,5% — стройматериалы, на 6% — табачные изделия. Подешевели изделия из трикотажа, одежда, телерадиотовары, обувь, моющие и чистящие средства (от 15,3% до 2%).
В сфере услуг наибольший рост продемонстрировали тарифы на услуги зарубежного туризма (рост на 63,7%), услуги банков (на 26,2%), правового характера на 18,6%), пассажирского транспорта (на 17,8%), ветеринарные (на 14,5%), медицинские (на 12,0%), санаторно-оздоровительные (на 11,6%), образования (на 9,1%), организаций культуры (8,7%).
В целом за год в Тюменской области цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в среднем на 3,5%. Стоимость продукты выросла за год на 5,3%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области утвердили индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля 2024 года сумма коммунальных счетов в Тюмени в среднем увеличится на 9,6%.