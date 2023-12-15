В Тюменской области в пятницу ожидаются морозы до -31

Posted Сегодня, 01:02
Published Сегодня, 01:02
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Updated Сегодня, 01:02
В Тюмени 15 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 2,7-3 м/с. Утром термометры покажут -17…-19 (по ощущениям -25), в течение дня температура воздуха составит -14…-16, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -18…-20.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 15:54 продолжительность дня 6 часов 44 минуты.
В Тобольске в пятницу синоптики обещают пасмурную погоду без осадков, ветер до 1,7 м/с. Утром температура воздуха составит -18…-20, к полудню ожидается до -17. В вечерние и ночные часы термометры покажут -18…-20.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07, закат в 15:35 продолжительность дня 6 часов 28 минут.
В Ялуторовске 15 декабря ожидается пасмурная погода, -20…-22 утром, до -19…-17 в течение дня. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит -19…-22. В течение дня будет дуть ветер южного направления ос скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 52 минуты.
В Заводоуковске 15 декабря ожидается пасмурная погода, ветер до 2,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -19…-21 (по ощущениям -26), днем -17…-18. В темное время суток температура воздуха составит -20…-23.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:01, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 54 минуты.
В Ишиме в пятницу, 15 декабря, день будет пасмурным, но осадков не ожидается, скорость ветра составит 2-3 м/с. В утренние и дневные часы ожидается -18….-24, в вечерние и ночные часы -21…-24.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:47, закат в 15:46 продолжительность дня 6 часов 59 минут.