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Published Сегодня, 07:37

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Updated Сегодня, 07:39

Есть ли в Тюмени случаи заболевания скрытой пневмонией?

В регионах России фиксируют массовые заболевания скрытой пневмонией. Что в Тюмени?

14 декабря 2023, 07:37
Фото: 1MI

Есть ли в Тюмени случаи заболевания скрытой пневмонией?

В российских регионах растет число случаев заболевания гриппом и скрытой пневмонией. Заболевшие выявлены в Забайкалье, Приморье и Чувашии. В Москве и Московской области зарегистрированы массовые случаи заболевания.
Сюжет
Дети
Фото: 1MI

По словам главврача клиники «Лидер медицина», педиатра, инфекциониста Евгения Тимакова, резкий рост числа заболевших микоплазменной пневмонией и коронавирусом в Москве был зарегистрирован неделю назад. Большая часть заболевших — дети. В настоящее время в больницах практически нет свободных мест, на карантин закрывают отдельные детские группы.

В Тюменской области ситуация с заболеваемостью за последнюю неделю улучшилась — число случаев ОРВИ и гриппа уменьшилось на 5,8%, коронавирусной инфекцией — на 19,3%. Сокращению числа заболевших, в том числе, способствовали морозы — из-за аномально низких температур воздуха школьники были переведены на дистанционный формат обучения.

Однако медики рекомендуют не расслабляться — в декабре прогнозируется рост числа заболевших. После новогодних праздников уровень заболеваемости пойдет на спад. Правда, только в том случае, если в каникулы люди воздержатся от посещения массовых мероприятий.

Фото: 1MI

По словам Евгения Тимакова, распознать скрытую пневмонию достаточно непросто — на начальном этапе заболевание проявляется слабостью, утомляемостью, заложенностью носа, болью в горле. После чего поднимается до высоких значений температура тела. Определить микоплазменную пневмонию можно либо при проведении экспресс-тестов, сдаче мазков и анализов крови. Также на микоплазменную пневмонию может указывать одышка и низкий уровень сатурации.

Евгений Тимаков отмечает, что лечение вирусной пневмонии достаточно сложное и продолжительное — на вирус не действуют антибиотики. Требуются противовирусные и противовоспалительные препараты, противоотечные средства для отхождения мокроты, пишут «Новые Известия».

Фото: 1MI
«За время пандемии коронавируса люди, в том числе дети, лечились самыми разными препаратами, к которым сейчас выработалась устойчивость. К тому же у переболевших коронавирусом изменился иммунный ответ. Кроме того. на фоне подъема нескольких заболеваний, в том числе ОРВИ, бактериям легче внедриться в организм, и их трудно оттуда вывести. Особенно это касается микоплазменной пневмонии: ведь в этом случае бактерия находится внутри клетки, „выгонять“ ее оттуда различными препаратами приходится долго. Отсюда — длительное лечение, причем зачастую разными препаратами», — пояснил инфекционист.

В качестве профилактики врачи рекомендуют чаще проветривать помещения, промывать носовую полость, мыть руки, в местах скопления людей носить маски. При первых признаках заболевания следует обращаться в больницу.

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