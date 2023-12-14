В регионах России фиксируют массовые заболевания скрытой пневмонией. Что в Тюмени?

По словам Евгения Тимакова, распознать скрытую пневмонию достаточно непросто — на начальном этапе заболевание проявляется слабостью, утомляемостью, заложенностью носа, болью в горле. После чего поднимается до высоких значений температура тела. Определить микоплазменную пневмонию можно либо при проведении экспресс-тестов, сдаче мазков и анализов крови. Также на микоплазменную пневмонию может указывать одышка и низкий уровень сатурации.