В Тюмени строительство дороги Муравленко — Газовиков завершат в 2024 году

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
О планах работ по этому участку дороги мэра Тюмени спросил депутат Артем Зайцев. Руслан Кухарук ответил, что подрядчик сдаст объект в 2024 году, согласно контракту, пишет 72.RU.
«Мы ставили задачу нашим дорожникам оперативно выполнить основной объем работ мероприятий в этом году. Так они и сделали. Полностью все необходимые коммуникации выполнены, проведены работы, и два слоя асфальта были уложены. Что касается вопросов безопасности, верхнего слоя асфальта, это всё в следующем году. Подъезд к домам обеспечен путем дублеров», — пояснил мэр.
Протяженность нового участка дороги составит 420 метров.
Напомним, из областной казны в бюджет Тюмени переведут около 750 млн рублей, которые пойдут на строительство дорог и реализацию жилищных программ.