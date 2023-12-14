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Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

В Тюмени строительство дороги Муравленко — Газовиков завершат в 2024 году

В Тюмени строительство дороги Муравленко — Газовиков завершат в 2024 году

14 декабря 2023, 15:55
Фото: 1MI
Участок дороги в районе улиц Муравленко и Газовиков в Заречной части Тюмени достроят в следующем году. Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал на заседании региональной облдумы, которое прошло сегодня, 14 декабря.
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

О планах работ по этому участку дороги мэра Тюмени спросил депутат Артем Зайцев. Руслан Кухарук ответил, что подрядчик сдаст объект в 2024 году, согласно контракту, пишет 72.RU.

«Мы ставили задачу нашим дорожникам оперативно выполнить основной объем работ мероприятий в этом году. Так они и сделали. Полностью все необходимые коммуникации выполнены, проведены работы, и два слоя асфальта были уложены. Что касается вопросов безопасности, верхнего слоя асфальта, это всё в следующем году. Подъезд к домам обеспечен путем дублеров», — пояснил мэр.

Протяженность нового участка дороги составит 420 метров.

Напомним, из областной казны в бюджет Тюмени переведут около 750 млн рублей, которые пойдут на строительство дорог и реализацию жилищных программ.

#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Строительство дорог
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