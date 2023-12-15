Школы только одного района Тюменской области отменили занятия из-за морозов

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Published Сегодня, 02:12
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«15 декабря в связи с пониженной температурой воздуха -25°C и скоростью ветра 3 м/с занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщили в администрации города.
О том, пойдут ли сегодня в школу дети, учащиеся во вторую смену, на данный момент не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские школьники и студенты пожаловались Екатерине Мизулиной на холод в учебных заведениях. Она отметила, что жалобы поступают из разных регионов страны.