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В одном из районов Тюменской области школы отменили занятия

Школы только одного района Тюменской области отменили занятия из-за морозов

15 декабря 2023, 02:12
Фото: 1MI

В одном из районов Тюменской области школы отменили занятия

Все школы Тюменской области возобновили очные занятия. Продолжает учиться дистанционно только часть школьников Ишима.
«15 декабря в связи с пониженной температурой воздуха -25°C и скоростью ветра 3 м/с занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщили в администрации города.

О том, пойдут ли сегодня в школу дети, учащиеся во вторую смену, на данный момент не сообщается.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские школьники и студенты пожаловались Екатерине Мизулиной на холод в учебных заведениях. Она отметила, что жалобы поступают из разных регионов страны.

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#Общество#Тюменская область#Школа#Школьники#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Ишимский район#Морозы#Актированный день#Актировка#Любовь Селезнева
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