Жаркие танцы: в Тюмени в Новый год Дед Мороз и Снегурочка исполнят стриптиз

В дополнение к праздничной программе как раз и можно заказать стриптиз. Его исполнит или Дед Мороз, или сразу и дедушка, и внучка. Если танец будет исполнять только новогодний волшебник — стоимость составит 5 тысяч рублей. Если оба персонажа — то 10 тысяч. А вот внучка без дедушки не танцует — стриптиза только от Снегурочки в прайс-листе почему-то нет.