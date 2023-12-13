Жаркие танцы: в Тюмени в Новый год Дед Мороз и Снегурочка исполнят стриптиз

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В целом, объявление самое обычное. Опубликовано в Центральном районе Тюмени. В качестве основной услуги его автор предлагает корпоративы «под ключ» — с диджеем, ведущими, вокалистами, фотографом и, конечно, главными новогодними персонажами — Дедом Морозом и Снегурочкой.
В дополнение к праздничной программе как раз и можно заказать стриптиз. Его исполнит или Дед Мороз, или сразу и дедушка, и внучка. Если танец будет исполнять только новогодний волшебник — стоимость составит 5 тысяч рублей. Если оба персонажа — то 10 тысяч. А вот внучка без дедушки не танцует — стриптиза только от Снегурочки в прайс-листе почему-то нет.
Правда, возможен ли заказ стриптиза без оплаты корпоратива, выяснить у авторов объявления не удалось. Ни на звонок, ни на сообщения они за несколько дней так и не ответили. Видимо, спрос на такие праздники немалый.
Кстати, сам корпоратив обойдется минимум в 75 тысяч рублей. И это — при бронировании в ближайшие дни, до пятницы, 15 декабря. После стоимость будет только расти, вплоть до 90 тысяч. А если заказ нужно выполнить срочно, сверху нужно заплатить еще 10. Праздники за городом тоже добавят несколько тысяч рублей к цене.
Ранее «Наш город» рассказывал о забеге Снегурочек, который пройдет в Тюмени на новогодних праздниках. Участниц ждет несколько испытаний, в том числе забег, а также они должны будут рассказать о себе и продемонстрировать свои таланты.