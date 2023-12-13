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Тюменцам пообещали стриптиз Деда Мороза за 5 тысяч рублей

Жаркие танцы: в Тюмени в Новый год Дед Мороз и Снегурочка исполнят стриптиз

13 декабря 2023, 13:51
Фото: 1MI

Тюменцам пообещали стриптиз Деда Мороза за 5 тысяч рублей

Стриптиз деда Мороза и Снегурочки предлагают заказать тюменцам к Новому году. Стоимость танца новогоднего волшебника достаточно демократичная — 5 тысяч рублей. Такая услуга указана в одном из объявлений на популярном сайте.

В целом, объявление самое обычное. Опубликовано в Центральном районе Тюмени. В качестве основной услуги его автор предлагает корпоративы «под ключ» — с диджеем, ведущими, вокалистами, фотографом и, конечно, главными новогодними персонажами — Дедом Морозом и Снегурочкой.

В дополнение к праздничной программе как раз и можно заказать стриптиз. Его исполнит или Дед Мороз, или сразу и дедушка, и внучка. Если танец будет исполнять только новогодний волшебник — стоимость составит 5 тысяч рублей. Если оба персонажа — то 10 тысяч. А вот внучка без дедушки не танцует — стриптиза только от Снегурочки в прайс-листе почему-то нет.

Фото: Сайт объявлений «Авито»

Правда, возможен ли заказ стриптиза без оплаты корпоратива, выяснить у авторов объявления не удалось. Ни на звонок, ни на сообщения они за несколько дней так и не ответили. Видимо, спрос на такие праздники немалый.

Кстати, сам корпоратив обойдется минимум в 75 тысяч рублей. И это — при бронировании в ближайшие дни, до пятницы, 15 декабря. После стоимость будет только расти, вплоть до 90 тысяч. А если заказ нужно выполнить срочно, сверху нужно заплатить еще 10. Праздники за городом тоже добавят несколько тысяч рублей к цене.

Ранее «Наш город» рассказывал о забеге Снегурочек, который пройдет в Тюмени на новогодних праздниках. Участниц ждет несколько испытаний, в том числе забег, а также они должны будут рассказать о себе и продемонстрировать свои таланты.

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