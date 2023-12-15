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Published Сегодня, 06:01

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Updated Сегодня, 06:03

В Тюмени на Народной построят банный комплекс с бассейнами

В Тюмени построят банный комплекс с бассейнами за 150 миллионов рублей

15 декабря 2023, 06:01
Фото: 1MI

В Тюмени на Народной построят банный комплекс с бассейнами

В Тюмени к 2025 году появятся банный комплекс с бассейнами. Он расположится на улице Народной. Реализацией проекта, который уже получил положительное заключение госэкспертизы, займутся инвесторы.
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Отдых

В банный комплекс площадью порядка пяти тысяч квадратных метров войдут четыре вида бань, несколько бассейнов и термальная зона. Кроме того, для гостей будет работать ресторан на 100 посадочных мест. По предварительным данным, стоимость инвестиционного проекта составит 150 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют открыть «Городские термы». Комплекс расположится на территории нового поселка, название которого держится в секрете. Работы по строительству терм начнутся в 2024 году.

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