В Тюмени построят банный комплекс с бассейнами за 150 миллионов рублей

В банный комплекс площадью порядка пяти тысяч квадратных метров войдут четыре вида бань, несколько бассейнов и термальная зона. Кроме того, для гостей будет работать ресторан на 100 посадочных мест. По предварительным данным, стоимость инвестиционного проекта составит 150 миллионов рублей.