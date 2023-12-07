В преддверии Нового год тюменцы выстроились в очереди на бьюти-процедуры

В среднем стоимость полного комплекс бьюти-услуг для подготовки к новогоднему корпоративу в Тюмени сегодня начинается от 4 100 рублей. Цена на услуги лашмейкеров и бровистов, маникюр и педикюр начинается от 800 рублей, стрижки — от 1 тысячи рублей, профессиональный макияж — от 1,5 тысячи рублей.