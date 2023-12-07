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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Тюмени спрос на бьюти-услуги возрос на 140%

В преддверии Нового год тюменцы выстроились в очереди на бьюти-процедуры

7 декабря 2023, 07:19
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени спрос на бьюти-услуги возрос на 140%

В Тюмени в преддверии новогодних корпоративов спрос услуги салонов красоты вырос на 140%. Самыми востребованными являются услуги по оформлению бровей, наращиванию ресниц. По сравнению с минувшим годом спрос вырос более чем в 4 раза.

На 41% процент вырос уровень спроса на парикмахеров-стилистов, на 39% — на мастеров маникюра и педикюра. На 124% увеличился спрос на услуги профессиональных визажистов, сообщают аналитики «Авито Услуги».

В среднем стоимость полного комплекс бьюти-услуг для подготовки к новогоднему корпоративу в Тюмени сегодня начинается от 4 100 рублей. Цена на услуги лашмейкеров и бровистов, маникюр и педикюр начинается от 800 рублей, стрижки — от 1 тысячи рублей, профессиональный макияж — от 1,5 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по сравнению с прошлым годом стоимость новогодних поздравление от Деда Мороза подорожала на 30%. Средняя цена на 10-минутную программу начинается от 2 тысяч рублей.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Красота#Новости тюмени#Услуги#Индустрия красоты
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