В преддверии Нового год тюменцы выстроились в очереди на бьюти-процедуры

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
На 41% процент вырос уровень спроса на парикмахеров-стилистов, на 39% — на мастеров маникюра и педикюра. На 124% увеличился спрос на услуги профессиональных визажистов, сообщают аналитики «Авито Услуги».
В среднем стоимость полного комплекс бьюти-услуг для подготовки к новогоднему корпоративу в Тюмени сегодня начинается от 4 100 рублей. Цена на услуги лашмейкеров и бровистов, маникюр и педикюр начинается от 800 рублей, стрижки — от 1 тысячи рублей, профессиональный макияж — от 1,5 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по сравнению с прошлым годом стоимость новогодних поздравление от Деда Мороза подорожала на 30%. Средняя цена на 10-минутную программу начинается от 2 тысяч рублей.