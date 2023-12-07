В Тюмени пропали двое детей

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В ориентировке, распространенной волонтерами поискового отряда «Белая Сова», указано, что Ева Рим ушла из дома 6 декабря около шести часов вечера, после чего перестала выходить на связь с родными близкими.
Когда ее видели в последний раз, она была одета в пуховик в капюшоном черного цвета, широкие джинсы черного цвета, замшевые ботинки черного цвета с белыми вставками, черную вязаную шапку. С собой был темный рюкзак. Рост около 1,6 метра, телосложение худощавое, волосы длиной ниже плеч.
Вторая школьница, 15-летняя Ангелина Дехнич, ушла из дома накануне днем. Была одета в пуховик черного цвета, черные брюки шапку черного цвета, черно-белый шарф. Особые приметы — пирсинг в носу. Рост 1,68 метра, телосложение среднее, волосы длинные русого цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей, просят звонить по телефонам 02/102, +7 (3452) 79-98-72 или +7 932-32-39-911.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени успешно завершились поиски 13-летнего Сергея Сеничева, пропавшего 5 декабря. Где находился ребенок — неизвестно. В конце ноября он уже убегал из дома.