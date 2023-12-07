В Тюмени пропали двое детей

Когда ее видели в последний раз, она была одета в пуховик в капюшоном черного цвета, широкие джинсы черного цвета, замшевые ботинки черного цвета с белыми вставками, черную вязаную шапку. С собой был темный рюкзак. Рост около 1,6 метра, телосложение худощавое, волосы длиной ниже плеч.