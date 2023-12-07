Власти Тюмени ищут подрядчика, который бесплатно разберет известный недострой

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Как пояснили в администрации Тюмени, в случае поступления заявления от хозяйствующего субъекта, отвечающего требованиям администрации, будет заключен контракт на снос самовольного строения.
Строительство дома по улице Широтной, 211, ранее вела компания «РЖДстрой». В 2022 году суд признал здание самовольной постройкой и обязал АО «РЖДстрой» снести ее. Однако компания попыталась обжаловать данное решение, но решение суда изменить так и не удалось, пишет DK.RU.
Во время судебных разбирательств было «произведено отчуждение имущества в собственность другого лица». В настоящее время идет рассмотрение вопроса правопреемства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени долгострой на перекрестке улице Камышинской — Герцена с несут к марту 2024 года. Контракт на демонтаж здания заключен с ООО «Градстрой» администрацией Тюмени.