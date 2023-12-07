Власти Тюмени ищут подрядчика, который бесплатно разберет известный недострой

Строительство дома по улице Широтной, 211, ранее вела компания «РЖДстрой». В 2022 году суд признал здание самовольной постройкой и обязал АО «РЖДстрой» снести ее. Однако компания попыталась обжаловать данное решение, но решение суда изменить так и не удалось, пишет DK.RU.