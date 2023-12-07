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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

В Тюмени загорелся пассажирский автобус

В Тюмени загорелся пассажирский автобус

7 декабря 2023, 04:24
Фото: Администрация Тюмени
Инцидент произошел сегодня утром на улице Авторемонтной. Автобус маршрута №3 был без пассажиров и отправлялся для движения по маршруту. В результате происшествия никто не пострадал.

Как пояснили в пресс-службе администрации Тюмени, транспортное средство 2017 года выпуска принадлежит обособленному подразделению «Автопарк № 2» АО «ТПАТП № 1». Все регламентные работы и техосмотр были проведены по графику. Причины ЧП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни в здании автосервиса в деревне Паренкина произошел пожар. Площадь пострадавшей территории составила более 200 квадратных метров.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Общественный транспорт#Новости тюмени#Пожар
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