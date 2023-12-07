В Тюмени загорелся пассажирский автобус

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Как пояснили в пресс-службе администрации Тюмени, транспортное средство 2017 года выпуска принадлежит обособленному подразделению «Автопарк № 2» АО «ТПАТП № 1». Все регламентные работы и техосмотр были проведены по графику. Причины ЧП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни в здании автосервиса в деревне Паренкина произошел пожар. Площадь пострадавшей территории составила более 200 квадратных метров.