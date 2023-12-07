«Росводоканал Тюмень» запустил в работу на насосной станции сороудерживающий комплекс

На КНС-5 за смену решетки удерживают 5-7 мешков мусора. Несмотря на достижения научного прогресса и техническое перевооружение, в канализацию по-прежнему нельзя смывать жир и остатки пищи, краски и растворители, строительные смеси и масла, тряпки, салфетки из нетканых материалов и другой нерастворимый мусор.