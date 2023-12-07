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«Росводоканал Тюмень» запустил в работу на насосной станции сороудерживающий комплекс

«Росводоканал Тюмень» запустил в работу на насосной станции сороудерживающий комплекс

7 декабря 2023, 04:06
Фото: «Росводоканал Тюмень»
На канализационной насосной станции, расположенной на пересечении улиц Луначарского и Розы Люксембург, специалисты «Росводоканал Тюмень» установили современный сороудерживающий комплекс, разработанный отечественными инженерами.

До этого на станции заменили насосное оборудование, а фасад инженерного объекта украсила тематическая художественная роспись.

Канализационная насосная станция №5 перекачивает сточные воды района «Дома обороны», улиц Бабарынка, Воронинские горки и поселка Метелево. Ее пропускная способность более 17 тысяч кубометров в сутки.

«На станции применяются хорошо зарекомендовавшие насосы с полуоткрытым рабочим колесом, которое защищает оборудование от негативного воздействия волокнистого мусора. Наше предприятие ведет большую просветительскую работу — стены этой станции, например, украшают рисунки, напоминающие правила пользования канализационной системой. Но волокнистый и другой мусор, поступающий с потоком сточных вод, все равно наносит ущерб работе системы водоотведения», — говорит заместитель начальника цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Константин Бушуев.

Чтобы защитить насосы на КНС устанавливают сороудерживающее оборудование. В основном мусор отсеивают с помощью специальных корзин. На крупных станциях применяют решетки.

«Решетки с обратной граблиной, словно ковш экскаватора, поднимают наверх весь поступающий мусор, защищая насосное оборудование и сети водоотведения от возможных засоров. Мы испытали комплекс на одной из крупнейших КНС города и, получив хороший результат, будем использовать его на других объектах», — пояснил главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

На КНС-5 за смену решетки удерживают 5-7 мешков мусора. Несмотря на достижения научного прогресса и техническое перевооружение, в канализацию по-прежнему нельзя смывать жир и остатки пищи, краски и растворители, строительные смеси и масла, тряпки, салфетки из нетканых материалов и другой нерастворимый мусор.

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