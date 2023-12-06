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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Тюмени планируют построить новый корпус ОКБ №2

На строительство нового корпуса ОКБ №2 в Тюмени потратят более 100 миллионов

6 декабря 2023, 06:23
Фото: 1MI

В Тюмени планируют построить новый корпус ОКБ №2

Власти Тюмени ищут подрядчика, который займется проектированием нового корпуса Областной клинической больницы №2 на Мельникайте. Торги ведутся на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта — 101 миллион рублей. Подрядчик будет обязан провести проектные работы и сдать документацию до конца 2024 года.

Планируется, что строительство будет проходить за счет выделенных из бюджета средств. В документе также указано, что в новом корпусе будет оказываться неотложная помощь детям и взрослым.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени началось строительство логистического комплекса Ozon. Его площадь составит около 120 тысяч квадратных метров.

В Тюмени завершилось строительство профилактория за 120 миллионов рублей
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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Больницы#Тендеры#Проект#Любовь Селезнева
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