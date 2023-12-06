На строительство нового корпуса ОКБ №2 в Тюмени потратят более 100 миллионов

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Начальная цена контракта — 101 миллион рублей. Подрядчик будет обязан провести проектные работы и сдать документацию до конца 2024 года.
Планируется, что строительство будет проходить за счет выделенных из бюджета средств. В документе также указано, что в новом корпусе будет оказываться неотложная помощь детям и взрослым.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени началось строительство логистического комплекса Ozon. Его площадь составит около 120 тысяч квадратных метров.