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В Тюмени завершилось строительство профилактория «Светлый»

В Тюмени завершилось строительство профилактория за 120 миллионов рублей

1 декабря 2023, 04:15
Фото: 1MI

В Тюмени завершилось строительство профилактория «Светлый»

Профилакторий оснащен всем необходимым для оздоровления оборудованием. Объект сдали 23 ноября.

В Тюмени завершили строительство третьей очереди поликлиники восстановительного лечения — профилактория «Светлый». Об этом РБК Тюмень рассказала директор учреждения Лариса Титова.

«Поликлиника оснащена современным оборудованием: барокамерой, аппаратами УЗИ, клинической лабораторией, гидромассажными ваннами и подводным душем-массажем, соляной шахтой, сухими углекислыми и пароуглекислыми ваннами, комнатами психолога и логопеда с интерактивным оборудованием», — поделилась Титова.
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Объект был сдан 23 ноября, сейчас он проходит лицензирование. На реализацию проекта потратили около 120 миллионов рублей. К концу года в Тюмени откроется четвертая очередь профилактория «Светлый».

Ранее «Наш город» писал, что тюменские санатории за год заработали около 4 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом, их доходы увеличились на 38%.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Здоровье#Санатории#Любовь Селезнева
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