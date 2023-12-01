В Тюмени завершилось строительство профилактория за 120 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В Тюмени завершили строительство третьей очереди поликлиники восстановительного лечения — профилактория «Светлый». Об этом РБК Тюмень рассказала директор учреждения Лариса Титова.
«Поликлиника оснащена современным оборудованием: барокамерой, аппаратами УЗИ, клинической лабораторией, гидромассажными ваннами и подводным душем-массажем, соляной шахтой, сухими углекислыми и пароуглекислыми ваннами, комнатами психолога и логопеда с интерактивным оборудованием», — поделилась Титова.
Объект был сдан 23 ноября, сейчас он проходит лицензирование. На реализацию проекта потратили около 120 миллионов рублей. К концу года в Тюмени откроется четвертая очередь профилактория «Светлый».
Ранее «Наш город» писал, что тюменские санатории за год заработали около 4 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом, их доходы увеличились на 38%.