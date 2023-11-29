Отдых не по карману: горячие источники Тюмени повысят цены в 2 раза на Новый год

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В частности, с 27 декабря по 8 января цена на отдыха на горячем источнике «Советский» возрастет в два раза — для взрослых вход будет стоить 1 тысячу рублей (ранее 500 в будни и 550 в выходные дни), для детей 700 рублей (ранее 300 в будние дни и 350 в выходные).
Также в два раза поднимут цены на услуги термального источника на базе отдыха «Волна» — до 2 тысячи 200 рублей. В настоящее время отдых в будние дни здесь стоит 900 рублей для взрослых и 500 рублей для детей, в выходные — 1100 и 600 рублей соответственно.
В администрациях термальных курортов «Тюменский» и «Верхний Бор» сообщили, что стоимость отдыха в новогодние каникулы пока обсуждается — на сколько будут увеличены тарифы пока неизвестно.
«Пока нет информации о том, что стоимость отдыха будет увеличена», — сообщили в администрации термального комплекса «Тюменский».
Отметим, сегодня стоимость отдыха на горячем источнике «Тюменский», в минеральном и термальном комплексах, составляет 400-600 рублей для детей в будни и 500-700 рублей в праздничные дни. Для взрослых вход стоит 600 и 900 рублей в будни и 700-1100 рублей в праздники.
На «Верхнем бору» отдых стоит для детей и взрослых 1100 и 1600 рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аквапарк «ЛетоЛето» сообщил о повышении цен на отдых в Новый год в два раза. Стоимость отдыха в аквапарке или СПА продолжительностью до 5 часов составит 4100 рублей для детей от 5 лет и 4500 для взрослых, свыше пяти часов — 4500 для детей и 5000 для взрослых.