Отдых не по карману: горячие источники Тюмени повысят цены в 2 раза на Новый год

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аквапарк «ЛетоЛето» сообщил о повышении цен на отдых в Новый год в два раза. Стоимость отдыха в аквапарке или СПА продолжительностью до 5 часов составит 4100 рублей для детей от 5 лет и 4500 для взрослых, свыше пяти часов — 4500 для детей и 5000 для взрослых.