В Тюмени потратят миллиарды рублей на строительство школ. Где они появятся?

В Тюменской области построят 26 школ и 8 детских садов

Двадцать шесть школ и восемь детских садов построят в Тюменской области до 2026 года. Данная информация опубликована в проекте бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.