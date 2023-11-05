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В Тюменской области построят 26 школ и 8 детских садов

В Тюмени потратят миллиарды рублей на строительство школ. Где они появятся?

5 ноября 2023, 08:32
Фото: 1MI

В Тюменской области построят 26 школ и 8 детских садов

Двадцать шесть школ и восемь детских садов построят в Тюменской области до 2026 года. Данная информация опубликована в проекте бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Указано, что на развитие отрасли образования и науки областные власти планируют направить в следующем году 6 миллиардов 566 миллионов рублей, в 2025 году — 10 миллиардов 662 миллиона рублей, в 2026 году — 8 миллиардов 521 миллион рублей.

В Тюмени новые школы возведут в микрорайонах Ямальский -1, Березняковский и Мелиораторов, на улицах Республики, Рижской, Белинского, Красных зорь, Краснодонской. Детские сады построят в ЖК «Корней», Звездный городок, Екропейский квартал, Три богатыря, Легенда-парк, а также в микрорайонах Мелиораторов, Алебашево и Плеханово.

Часть денежных средств будет потрачена на подготовку проектной документации для строительства четырех школ в регионе и одного детского сада.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре пройдут публичные слушания по проекту бюджета на 2024 года и плановый периоды 2025 и 2025 годов. Принять участие в них смогут все желающие.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Бюджет#Детские сады
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