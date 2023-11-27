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В центре Тюмени изымут земельный участок ради строительства дороги до элитного ЖК

В центре Тюмени изымут земельный участок ради строительства дороги до элитного ЖК

27 ноября 2023, 08:22
Фото: 1MI
В центре Тюмени у жителей города изымут земельные участки ради строительства новой дороги. Речь идет об изъятии земли в районе улицы Республики — здесь власти планируют обустроить проезд у нового жилого комплекса бизнес-класса «Машаров».
«В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство проезда местного значения по улице Станкостроителей“ изъять для муниципальных нужд города земельный участок проектной площадью 547 квадратных метров», — указано в опубликованном распоряжении администрации Тюмени.

Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта поручено предоставить в денежной форме возмещение за изымаемый объект недвижимого имущества.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени изымут десятки гаражей в центре города для строительства нового спортивного центра. Возведением объекта займется ООО «СЗ „Машаров“».

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Земельные участки#Дорожное строительство
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