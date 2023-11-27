В центре Тюмени изымут земельный участок ради строительства дороги до элитного ЖК

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
«В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство проезда местного значения по улице Станкостроителей“ изъять для муниципальных нужд города земельный участок проектной площадью 547 квадратных метров», — указано в опубликованном распоряжении администрации Тюмени.
Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта поручено предоставить в денежной форме возмещение за изымаемый объект недвижимого имущества.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени изымут десятки гаражей в центре города для строительства нового спортивного центра. Возведением объекта займется ООО «СЗ „Машаров“».