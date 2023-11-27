В Тюмени запущено движение по дороге, закрытой на ремонт почти полгода назад

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 08:03
Из-за введенных ограничений на данном участке ежедневно образовывались пробки — не водители могли повернуть с Профсоюзного моста сразу налево. Теперь автодорога открыта и выезд из микрорайона стал более доступным, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году стартуют работы по возведению новой развязки. Дорожный объект построят в Тюменской слободе. Разработка проектной документации уже началась.