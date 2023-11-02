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Возле элитного ЖК в центре Тюмени собираются снести гаражи

В центре Тюмени снесут десятки гаражей ради строительства спортивного центра

2 ноября 2023, 06:04
Фото: 1MI

Возле элитного ЖК в центре Тюмени собираются снести гаражи

Тюменские власти снесут в рамках реновации гаражный кооператив на улице Максима Горького. Под снос попадут несколько десятков гаражей. Застройкой земельного участка, займется ООО «СЗ „Машаров“», фирма, связанная с Владимиром Шевчиком.

Здесь будет возведен спортивный центр. В настоящее время власти уже объявили о проведении оценки стоимости помещений — она будет проходить с конца октября до декабря 2023 года. Известно, что собственникам предложили выкупить гаражи по стоимости в пять раз ниже стоимости парковочного места, пишет 72.RU.

Еще в январе этого года владельцы гаражей в центре Тюмени направляли коллективное обращение в прокуратуру с требованием отменить решение департамента имущественных отношений Тюменской области «О комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького». Собственники отмечали, что земельные участки, на которых расположены гаражи, были предоставлены им в бессрочное пользование.

По словам замгубернатора Тюменской области Андрея Киселева, в целом на Максима Горького под снос попадут порядка 190 гаражей. Заметим, что около 90 собственников попали под «гаражную амнистию». Одним из владельцев является член общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов.

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СЗ «Машаров» в Тюмени работает с сентября 2021 года. Гендиректором компании является Вячеслав Травин, учредителем Владимир Шевчик. Компания известна тюменцам по строительству одноименного жилищного комплекса.

В 2022 году у организации не было выручки, как и годом ранее. Фирма получила нулевую прибыль. За год финансовый результат организации не изменился.

По состоянию на 31 декабря 2022 года совокупные активы организации составляли 307 миллионов рублей, что на 239 миллионов (в 4,5 раза) больше, чем годом ранее. Чистые активы фирмы» по состоянию на 31 декабря 2022 года составили 969 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год спрос на гаражи и машиноместа вырос на 10-40%. При этом стоимость гаражей увеличилась на 25% (до 400-500 тысяч рублей), машиноместа подешевели на 13%.

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