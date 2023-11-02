В центре Тюмени снесут десятки гаражей ради строительства спортивного центра

Здесь будет возведен спортивный центр. В настоящее время власти уже объявили о проведении оценки стоимости помещений — она будет проходить с конца октября до декабря 2023 года. Известно, что собственникам предложили выкупить гаражи по стоимости в пять раз ниже стоимости парковочного места, пишет 72.RU.