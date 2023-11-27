Водонаеву раскритиковали за винтажное платье на премьере нового сериала

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
«Алена, почему Вы всегда одеваетесь в бабулий вид? Я вижу одно, что Вы вышли из деревни, а деревня из Вас нет. Такие наряды носили 10 лет назад — это не винтаж, а пародия на него», — написали подписчики в аккаунте Водонаевой.
Заметим, что наряды известных тюменок уже не первый раз подвергаются критике. Ранее депутата Госдумы от Тюменской области Ксению Горячеву захейтила Ксения Собчак. Она обвинила Горячеву в отсутствии вкуса.