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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Водонаеву раскритиковали за внешний вид на премьере нового сериала

Водонаеву раскритиковали за винтажное платье на премьере нового сериала

27 ноября 2023, 07:23
Фото: тг-канал VODA

Водонаеву раскритиковали за внешний вид на премьере нового сериала

Телеведущую, блогера Алену Водонаеву раскритиковали за выбор одежды. Подписчикам известной тюменки пришлось не по душе винтажное платье, в котором звезда появилась на премьере сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть».
«Алена, почему Вы всегда одеваетесь в бабулий вид? Я вижу одно, что Вы вышли из деревни, а деревня из Вас нет. Такие наряды носили 10 лет назад — это не винтаж, а пародия на него», — написали подписчики в аккаунте Водонаевой.

Заметим, что наряды известных тюменок уже не первый раз подвергаются критике. Ранее депутата Госдумы от Тюменской области Ксению Горячеву захейтила Ксения Собчак. Она обвинила Горячеву в отсутствии вкуса.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Алена Водонаева
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