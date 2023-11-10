Собчак захейтила ободок Prada на голове тюменского депутата Ксении Горячевой

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
«Первый заместитель Председателя Комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева на пленарном заседании. Футболка с платьем уже нет, а вот ободок Prada (от 425 евро) — ок, оставляем», — написала Собчак в своем тг-канале.
В комментариях под постом Собчак подписчики обвинили Горячеву в растрате и отсутствии вкуса.
«Какие высокие ЗП у заместителя. Колхозный ободок, но главное, что Prada. Комбинация: одежда, макияж и аксессуары — просто убийственная», — высказали мнение «знатоки».
В ответ на критику депутат Ксения Горячева ответила Собчак, что ждет комментарии от нее и к другим образам.
«В целом консультации по стилю люблю, но боюсь на вашу — зарплаты не хватит (вся ушла на ободок)», — сообщила Горячева.
И добавила, что она выросла в простой семье. Ее мама работала в детском саду, а отец — в сельской больнице хирургом. Девушка начала работать со школьных лет.
«Со школьных лет много работала, постоянно переезжала, много чем жертвовала, училась, чтобы занимать сегодняшнюю должность. Помогаю не только родителям, но и другим людям помогаю, в том числе вкладывают в пилотные образовательные проекты. Но даже если бы и этого не делала, чужой карман — чужой карман. Мы никогда не знаем, сколько стоит другому его „успех“. Поэтому „не суди, и не судим будешь“», — подчеркнула депутат.
Отметим, депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева родилась в селе Аромашево Тюменской области. Должность в ГД она занимает с 2021 года. Является секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Новые люди».
Ранее «Наш Город» писал, что Ксения Горячева высказалась против инициативы по введению запрета абортов. Депутат отметила, что для подъема уровня демографии в стране необходимо вводить меры поддержки для семей со стороны государства.