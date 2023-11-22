Тюменские власти ищут подрядчика на строительство школы за 1,8 млрд рублей



Проверка продлится до 24 ноября. Тогда же, возможно, по закупке будет вынесен вердикт контролирующего органа.



Известно, что «Стройимпульс» зарегистрирован в Ишиме. Компания принадлежит депутату ишимской городской думы Игорю Олейникову, которому в 2021 году было присвоено звание почетного строителя Тюменской области. В прошлом году предприятие заработало 2,2 миллиарда рублей, из них чистой прибыли почти 270 млн рублей.



Жалобу на закупку, где «Стройимпульс», стал единственным участником, подала московская фирма «Экодом». В заявлении представители компании указали, что в документации, прикрепленной к тендеру, прописаны условия, ограничивающие конкуренцию.



Изданию удалось установить, что ООО «Экодом» не отчитывается по доходам уже два года подряд. Более того, к московской компании есть претензии от налоговой.