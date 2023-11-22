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Тюменские власти ищут подрядчика на строительство школы за 1,8 млрд рублей

Тюменские власти ищут подрядчика на строительство школы за 1,8 млрд рублей

22 ноября 2023, 10:58
Фото: 1MI
На месте старой школы по улице Красных Зорь появится новая. На ее строительство выделено 1,8 млрд рублей. Единственным претендентом на объект стала компания «Стройимпульс». Но заключение договора с ней отложено из-за жалобы на закупку от московской фирмы.

Об этом пишет 72.RU, отметив, что за законностью заключения дорогостоящего госконтракта следит региональный комитет по контролю закупок.

«Внеплановая проверка закупки проводится в связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся. Проводится проверка требований закона», — говорится в документах.


Проверка продлится до 24 ноября. Тогда же, возможно, по закупке будет вынесен вердикт контролирующего органа.

Известно, что «Стройимпульс» зарегистрирован в Ишиме. Компания принадлежит депутату ишимской городской думы Игорю Олейникову, которому в 2021 году было присвоено звание почетного строителя Тюменской области. В прошлом году предприятие заработало 2,2 миллиарда рублей, из них чистой прибыли почти 270 млн рублей.

Жалобу на закупку, где «Стройимпульс», стал единственным участником, подала московская фирма «Экодом». В заявлении представители компании указали, что в документации, прикрепленной к тендеру, прописаны условия, ограничивающие конкуренцию.

Изданию удалось установить, что ООО «Экодом» не отчитывается по доходам уже два года подряд. Более того, к московской компании есть претензии от налоговой.

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#Общество#Ирина Швецова#Школьники#Строительство и архитектура
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