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На месте завода медоборудования в Тюмени строят многоэтажки

На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки

1 декабря 2023, 03:33
Фото: 1MI

На месте завода медоборудования в Тюмени строят многоэтажки

Когда-то производство было масштабным, но его подкосили девяностые годы. Сейчас на его месте возводят дома, в строительство которых вложили миллиарды рублей.

Продукция завода, построенного еще в 1962 году, экспортировалась в 14 стран мира. Девяностые годы стали тяжелыми для предприятия и ему пришлось перейти на выпуск товаров народного потребления.

В 2021 году владельцы продали завод: производство переехало в Москву, а цеха начали сдаваться в аренду. Как сообщает «72.ru», позже территории были проданы за 2 миллиарда рублей.

Покупателем стал застройщик. Точная сумма сделки не сообщается, но известно, что в проект по застройке местности многоэтажными домами инвестировали 17.7 миллиардов рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области построят 12 новых детских садов и 30 школ. Также до конца года в эксплуатацию введут три школы.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Застройка#Проекты#Жилой дом#Строительство дома#Многоэтажный дом#Любовь Селезнева
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