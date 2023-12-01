На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
Продукция завода, построенного еще в 1962 году, экспортировалась в 14 стран мира. Девяностые годы стали тяжелыми для предприятия и ему пришлось перейти на выпуск товаров народного потребления.
В 2021 году владельцы продали завод: производство переехало в Москву, а цеха начали сдаваться в аренду. Как сообщает «72.ru», позже территории были проданы за 2 миллиарда рублей.
Покупателем стал застройщик. Точная сумма сделки не сообщается, но известно, что в проект по застройке местности многоэтажными домами инвестировали 17.7 миллиардов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области построят 12 новых детских садов и 30 школ. Также до конца года в эксплуатацию введут три школы.