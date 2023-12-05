Пруд с домиком для уток появится в центре тюменского ЖК «Сердце Сибири»

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
60% от общей площади участка, на котором расположен жилой комплекс «Сердце Сибири», отдано под благоустройство. Проектируя ЖК, архитекторы федеральной строительной компании «Страна Девелопмент» подумали о каждом жителе района и его активностях в разное время года.
В проекте представлены закрытые дворы с детскими площадками, места для отдыха на свежем воздухе, зоны для встреч с друзьями, большой бульвар «Тропа Сибири» со спортивными площадками, гамаками, пешеходными дорожками и даже амфитеатром.
Отметим, пешеходный бульвар «Тропа Сибири» объединит все дома нового ЖК. По концепции архитекторов здесь появятся: Арктика, степь, тундра, тайга, высокогорье и плоскогорье. Каждая зона будет отличаться озеленением, ландшафтом, функционалом и освещением.
Для любителей прогулок у воды в самом центре жилого комплекса «Сердце Сибири» появится пруд. Рядом будет пирс с небольшой зоной отдыха и навесом от солнца, скамейки, где можно присесть и насладиться завораживающей атмосферой. Через пруд протянут мостик, чтобы стало удобнее кормить уток, которые могут поселиться на территории водоема. Кстати, специально для пернатых здесь установят домик. А вокруг озера создадут природную среду с озеленением, чтобы отдых у воды был тихим и уединенным.
ЖК «Сердце Сибири» находится в границах улиц 50 лет Октября-Пермякова-Харьковская. Его расположение отличает близость исторического центра Тюмени, одинаковая удаленность всех районов и крупных торгово-развлекательных центров города — всего 10-15 минут на автомобиле. 17 маршрутов общественного транспорта проходят через остановочные комплексы рядом с ЖК.
Всего здесь будет восемь домов. Два из них уже встретили своих новоселов. На сегодняшний день в стадии строительства еще три дома, один из которых, под названием «Квартал Полярников», будет сдан уже в этом году.
В центре жилого комплекса рядом с пешеходным бульваром возведут детский сад. Его строительством займется администрация Тюмени.
АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.