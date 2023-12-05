Пруд с домиком для уток появится в центре тюменского ЖК «Сердце Сибири»

Для любителей прогулок у воды в самом центре жилого комплекса «Сердце Сибири» появится пруд. Рядом будет пирс с небольшой зоной отдыха и навесом от солнца, скамейки, где можно присесть и насладиться завораживающей атмосферой. Через пруд протянут мостик, чтобы стало удобнее кормить уток, которые могут поселиться на территории водоема. Кстати, специально для пернатых здесь установят домик. А вокруг озера создадут природную среду с озеленением, чтобы отдых у воды был тихим и уединенным.