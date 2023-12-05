nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Пруд с домиком для уток появится в центре тюменского ЖК «Сердце Сибири»

Пруд с домиком для уток появится в центре тюменского ЖК «Сердце Сибири»

5 декабря 2023, 06:24
Фото: «Страна Девелопмент»
Реклама. АО СЗ «Стройтранс №1» . erid: LjN8KD8aJ
В деловом центре Тюмени активно ведется строительство необычного жилого комплекса «Сердце Сибири». Уникален он тем, что объединяет в себе природу тундры, степи, Арктики, тайги и других зон Сибири, Урала и Заполярья. Его изюминка — пруд с домиком, в котором смогут поселиться утки.

60% от общей площади участка, на котором расположен жилой комплекс «Сердце Сибири», отдано под благоустройство. Проектируя ЖК, архитекторы федеральной строительной компании «Страна Девелопмент» подумали о каждом жителе района и его активностях в разное время года.

В проекте представлены закрытые дворы с детскими площадками, места для отдыха на свежем воздухе, зоны для встреч с друзьями, большой бульвар «Тропа Сибири» со спортивными площадками, гамаками, пешеходными дорожками и даже амфитеатром.

Отметим, пешеходный бульвар «Тропа Сибири» объединит все дома нового ЖК. По концепции архитекторов здесь появятся: Арктика, степь, тундра, тайга, высокогорье и плоскогорье. Каждая зона будет отличаться озеленением, ландшафтом, функционалом и освещением.

Фото: «Страна Девелопмент»

Для любителей прогулок у воды в самом центре жилого комплекса «Сердце Сибири» появится пруд. Рядом будет пирс с небольшой зоной отдыха и навесом от солнца, скамейки, где можно присесть и насладиться завораживающей атмосферой. Через пруд протянут мостик, чтобы стало удобнее кормить уток, которые могут поселиться на территории водоема. Кстати, специально для пернатых здесь установят домик. А вокруг озера создадут природную среду с озеленением, чтобы отдых у воды был тихим и уединенным.

Фото: «Страна Девелопмент»

ЖК «Сердце Сибири» находится в границах улиц 50 лет Октября-Пермякова-Харьковская. Его расположение отличает близость исторического центра Тюмени, одинаковая удаленность всех районов и крупных торгово-развлекательных центров города — всего 10-15 минут на автомобиле. 17 маршрутов общественного транспорта проходят через остановочные комплексы рядом с ЖК.

Всего здесь будет восемь домов. Два из них уже встретили своих новоселов. На сегодняшний день в стадии строительства еще три дома, один из которых, под названием «Квартал Полярников», будет сдан уже в этом году.

Фото: «Страна Девелопмент»

В центре жилого комплекса рядом с пешеходным бульваром возведут детский сад. Его строительством займется администрация Тюмени.

АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Покупка#Покупка-продажа#Покупка квартир#Девелопмент#Продажа недвижимости#ЖК#Анастасия Имамахметова#Продажа квартиры#Страна
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Вчера, 07:22
«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени
Вчера, 09:26
Аномальная зона. В Тюменскую область на неделе придут лютые морозы
Вчера, 13:15
В Тюмени неизвестный вышел на улицу с плакатом, осуждающим Кадырова
Вчера, 08:39
«Не надо сыпать реагенты где попало»: мэр Тюмени отчитал дорожников за уборку снега
Вчера, 07:38
«Мама осталась совсем одна»: в зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Тобольска
Вчера, 09:54