В Тюменской области началось строительство логистического комплекса Ozon

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:10
В настоящее время идут подготовительные работы. По планам, в эксплуатацию объект будет сдан в 2025 году. Работы по строительству будут проведены в два этапа: первый — до сентября 2024 года, второй — до августа 2025 года.
Возводит логистический центр Ozon краснодарская компания ООО «Евродом Групп» основным профилем которой является строительство объектов недвижимости, в том числе коммерческой, в российских городах. По последним данным, работы по строительству объекта оцениваются в 5,8 миллиардов рублей, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что информация о строительстве логистического центра Ozon в Тюменском районе появилась в мае этого года. Несмотря на протесты жителей Успенки месторасположение объекта менять не стали.
В администрации Тюменского района заверили, что строительство распределительного центра Оzon ведется в границах земельного участка, расположенного в производственной зоне, предназначенной для размещения промышленных, коммунальных, складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон.