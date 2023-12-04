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В Тюменском районе началось строительство складского комплекса Ozon

В Тюменской области началось строительство логистического комплекса Ozon

4 декабря 2023, 06:08
Фото: 1MI

В Тюменском районе началось строительство складского комплекса Ozon

В Тюменской области начались работы по возведению логистического центра Ozon. Новый комплекс расположится в Тюменском районе, недалеко от села Успенка. Его площадь составит порядка 120 тысяч квадратных метров.

В настоящее время идут подготовительные работы. По планам, в эксплуатацию объект будет сдан в 2025 году. Работы по строительству будут проведены в два этапа: первый — до сентября 2024 года, второй — до августа 2025 года.

Возводит логистический центр Ozon краснодарская компания ООО «Евродом Групп» основным профилем которой является строительство объектов недвижимости, в том числе коммерческой, в российских городах. По последним данным, работы по строительству объекта оцениваются в 5,8 миллиардов рублей, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что информация о строительстве логистического центра Ozon в Тюменском районе появилась в мае этого года. Несмотря на протесты жителей Успенки месторасположение объекта менять не стали.

В администрации Тюменского района заверили, что строительство распределительного центра Оzon ведется в границах земельного участка, расположенного в производственной зоне, предназначенной для размещения промышленных, коммунальных, складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Строительство#Новости тюмени#Логистика
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