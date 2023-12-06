Цены на авиабилеты из Тюмени значительно снизятся в январе

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
По словам экспертов, первая неделя января — период высокого спроса на путешествия. До праздников авиабилеты могут стоить на 35% дешевле, а после новогодних каникул их стоимость становится еще ниже.
«Поэтому, если у вас есть возможность, рекомендуем запланировать полет на вторую половину января. После завершения праздничного периода средний чек снижается на 44%», — посоветовали в «Авиасейлс».
В период новогодних праздников средний чек на российские направления из Тюмени составляет около 13.5 тысяч рублей. В этом году особой популярностью пользуются авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания «Ямал» запустит дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард. Они будут введены в период новогодних каникул.