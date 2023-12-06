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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В январе подешевеют авиабилеты из Тюмени

Цены на авиабилеты из Тюмени значительно снизятся в январе

6 декабря 2023, 04:52
Фото: 1MI

В январе подешевеют авиабилеты из Тюмени

Авиабилеты с вылетом из Тюмени во второй половине января подешевеют на 44%, но перед снижением цен ожидается их скачок. Об этом рассказали в «Авиасейлс» РБК Тюмень.

По словам экспертов, первая неделя января — период высокого спроса на путешествия. До праздников авиабилеты могут стоить на 35% дешевле, а после новогодних каникул их стоимость становится еще ниже.

«Поэтому, если у вас есть возможность, рекомендуем запланировать полет на вторую половину января. После завершения праздничного периода средний чек снижается на 44%», — посоветовали в «Авиасейлс».

В период новогодних праздников средний чек на российские направления из Тюмени составляет около 13.5 тысяч рублей. В этом году особой популярностью пользуются авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания «Ямал» запустит дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард. Они будут введены в период новогодних каникул.

В декабре возобновятся прямые авиарейсы между Тюменью и ЯНАО
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