Тюменская птицефабрика Боровская отметила юбилей в компании украинской звезды

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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«28 ноября в Тюменской филармонии состоялось торжественное мероприятие в честь 60-летия АО „Птицефабрика „Боровская“. Студия танца „Синяя птица“ приняли участие в концертной программе. За годы существования студии, мы впервые удостоились чести украсить номер звезды большого уровня Таисии Повалий. Это просто незабываемо», — сказано на странице фан-группы певицы в соцсети «Одноклассники».
Отметим, в конце ноября этого года птицефабрика «Боровская» опубликовала тендер на проведения праздника с участием звезд. Стоимость закупки составила 6,8 миллионов рублей. Контракт был заключен с одним из частных предпринимателей.