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На 60-летие птицефабрики «Боровская» в Тюмени выступила Таисия Повалий

Тюменская птицефабрика Боровская отметила юбилей в компании украинской звезды

7 декабря 2023, 04:01
Фото: Таисия Повалий Fan group Фан групп

На 60-летие птицефабрики «Боровская» в Тюмени выступила Таисия Повалий

Украинская певица Таисия Повалий выступила на концерте, посвященном 60-летию подконтрольной тюменской правительству птицефабрике «Боровская». Торжество состоялось 28 ноября. Об этом стало известно из соцсетей.
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Концерт
«28 ноября в Тюменской филармонии состоялось торжественное мероприятие в честь 60-летия АО „Птицефабрика „Боровская“. Студия танца „Синяя птица“ приняли участие в концертной программе. За годы существования студии, мы впервые удостоились чести украсить номер звезды большого уровня Таисии Повалий. Это просто незабываемо», — сказано на странице фан-группы певицы в соцсети «Одноклассники».

Отметим, в конце ноября этого года птицефабрика «Боровская» опубликовала тендер на проведения праздника с участием звезд. Стоимость закупки составила 6,8 миллионов рублей. Контракт был заключен с одним из частных предпринимателей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Праздник#Птицефабрика Боровская#Концерт
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