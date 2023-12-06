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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Тюменской блогерше Жади продлили меру пресечения до февраля

Скандальной тюменской блогерше Жади продлили меру пресечения

6 декабря 2023, 06:08
Фото: 1MI

Тюменской блогерше Жади продлили меру пресечения до февраля

Блогерша Алиса Гулиева до сих пор не признает, что издевалась над сыном. По ее словам, она только оскорбляла его.
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Дети

Тюменской блогерше Жади продлили меру пресечения. Под стражей она пробудет до 10 февраля 2024 года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Алису Гулиеву обвиняют в издевательствах над собственным ребенком: она систематически избивала его и заставляла жить без спального места и средств личной гигиены. Помимо этого, она угрожала своему сыну во время онлайн-трансляций.

Свою вину блогерша по-прежнему не признает: она согласна лишь с тем, что оскорбляла ребенка, но ее причастность к преступлению подтверждается имеющимися доказательствами.

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На данный момент, сообщил наш источник, Жади все еще находится в Москве на психиатрический диагностике. Адвокат блогерши на каждом заседании просит отпустить ее под домашний арест.

Ранее «Наш город» сообщал, что в поле зрения социальных служб попал другой тюменский блогер: мужчина давал младенцу сосать грудь. Видео возмутили горожан, тюменцы обратились в органы опеки.

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