Скандальной тюменской блогерше Жади продлили меру пресечения

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Тюменской блогерше Жади продлили меру пресечения. Под стражей она пробудет до 10 февраля 2024 года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Алису Гулиеву обвиняют в издевательствах над собственным ребенком: она систематически избивала его и заставляла жить без спального места и средств личной гигиены. Помимо этого, она угрожала своему сыну во время онлайн-трансляций.
Свою вину блогерша по-прежнему не признает: она согласна лишь с тем, что оскорбляла ребенка, но ее причастность к преступлению подтверждается имеющимися доказательствами.
На данный момент, сообщил наш источник, Жади все еще находится в Москве на психиатрический диагностике. Адвокат блогерши на каждом заседании просит отпустить ее под домашний арест.
Ранее «Наш город» сообщал, что в поле зрения социальных служб попал другой тюменский блогер: мужчина давал младенцу сосать грудь. Видео возмутили горожан, тюменцы обратились в органы опеки.