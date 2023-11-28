Тюменская птицефабрика устроит праздник с российскими звездами

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Published Сегодня, 02:57
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Птицефабрика «Боровская» собирается устроить праздник с участием российских звезд. Об этом стало известно из документа, опубликованного на портале «РосТендер». Договор заключен с индивидуальным предпринимателем.
Начальная и максимальная цена лота — 6 801 761 рубль. Участник договора должен будет соблюсти ряд требований. В их числе гарантия безопасности оборудования, обеспечение прибытия артистов на место проведения мероприятия не менее чем за два часа до его начала, а также оплата авторских отчислений.
Согласно документу, мероприятие пройдет сегодня, 28 ноября, с 17:00 до 20:00 в Тюменской филармонии.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени на сцене ДК «Нефтяник» выступят две известные КВН команды. Концерт «СОЮЗа» и «Пятигорска» состоится 6 декабря.