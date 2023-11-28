Тюменская птицефабрика устроит праздник с российскими звездами

Начальная и максимальная цена лота — 6 801 761 рубль. Участник договора должен будет соблюсти ряд требований. В их числе гарантия безопасности оборудования, обеспечение прибытия артистов на место проведения мероприятия не менее чем за два часа до его начала, а также оплата авторских отчислений.