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Тюменская птицефабрика устроит праздник со знаменитостями

Тюменская птицефабрика устроит праздник с российскими звездами

28 ноября 2023, 02:57
Фото: 1MI

Тюменская птицефабрика устроит праздник со знаменитостями

Договор с индивидуальным предпринимателем уже заключен. Каких знаменитостей привезет исполнитель — не уточняется.

Птицефабрика «Боровская» собирается устроить праздник с участием российских звезд. Об этом стало известно из документа, опубликованного на портале «РосТендер». Договор заключен с индивидуальным предпринимателем.

Начальная и максимальная цена лота — 6 801 761 рубль. Участник договора должен будет соблюсти ряд требований. В их числе гарантия безопасности оборудования, обеспечение прибытия артистов на место проведения мероприятия не менее чем за два часа до его начала, а также оплата авторских отчислений.

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Согласно документу, мероприятие пройдет сегодня, 28 ноября, с 17:00 до 20:00 в Тюменской филармонии.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени на сцене ДК «Нефтяник» выступят две известные КВН команды. Концерт «СОЮЗа» и «Пятигорска» состоится 6 декабря.

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