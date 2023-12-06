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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Из страны выдворят мигранта, приехавшего погостить в Тюмень

Мигранта, приехавшего погостить у друзей в Тюмени, выдворят из России

6 декабря 2023, 07:49
Фото: Midjourney

Из страны выдворят мигранта, приехавшего погостить в Тюмень

Мужчина приехал в Россию на заработки. Когда срок пребывания истек, из России он не уехал, а остался гостить у друзей.
Сюжет
Суд

Омутинский районный суд привлек к административной ответственности мигранта за нарушение режима пребывания на территории России.

30 ноября гражданина Узбекистана задержали сотрудники МВД. Мужчина приехал в Россию 7 апреля 2023 года в безвизовом порядке на временное пребывание — 90 суток.

13 июня мигрант получил патент на трудовую деятельность в Липецкой области, в соответствии с которым он мог работать до 13 августа. На данный момент у мужчины нет ни вида на жительство, ни разрешения на временное пребывание, ни действующего патента.

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В зале суда иностранец признал вину и пояснил, что приехал в Тюменскую область к друзьям в гости. Из России он уехать не смог, потому что у него нет денег и работы.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с принудительным выдворением из России.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области растет число трудовых мигрантов. В основном, они работают на стройке.

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#Общество#Тюменская область#Суд#Мигранты#Новости тюмени#Приговор#Штрафы#Нелегальные мигранты#Любовь Селезнева
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