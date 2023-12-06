Мигранта, приехавшего погостить у друзей в Тюмени, выдворят из России

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Омутинский районный суд привлек к административной ответственности мигранта за нарушение режима пребывания на территории России.
30 ноября гражданина Узбекистана задержали сотрудники МВД. Мужчина приехал в Россию 7 апреля 2023 года в безвизовом порядке на временное пребывание — 90 суток.
13 июня мигрант получил патент на трудовую деятельность в Липецкой области, в соответствии с которым он мог работать до 13 августа. На данный момент у мужчины нет ни вида на жительство, ни разрешения на временное пребывание, ни действующего патента.
В зале суда иностранец признал вину и пояснил, что приехал в Тюменскую область к друзьям в гости. Из России он уехать не смог, потому что у него нет денег и работы.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с принудительным выдворением из России.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области растет число трудовых мигрантов. В основном, они работают на стройке.