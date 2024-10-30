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Штрафы

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Октябрь
Тюменка купила люксовый автомобиль и была вынуждена оплатить чужие штрафы
В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции отследили двух злостных неплательщиков по штрафам, один из них рассчитался за себя, второй же — пришлось оплачивать чужие пригрешения.
30 октября, 11:56
Компанию тюменских властей оштрафовали на 2 млн рублей за порчу земли нефтепродуктами
Два миллиона рублей пришлось выплатить компании «Тюменьгормост» за загрязнение земельного участка под Тюменью. Иск в суд подал уральский Росприроднадзор
24 октября, 06:41
В Тюмени начали устанавливать камеры, следящие за ремнями безопасности
Гибдд по Тюмени сообщило, что в регионе начали устанавливать камеры наблюдения, которые фиксируют пристегнутый ремень у водителей и пассажиров. Поставят их в количестве более, чем 60 штук.
2 октября, 11:31
Нарушителям предоставят скидки: в Тюмени изменят суммы штрафов за платные парковки
В Тюменской области изменят систему начисления штрафов за нарушение правил платной парковки. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в областную думу.
1 октября, 07:11
Сентябрь
Диета сорвалась: тюменка получила штраф за желание избавиться от лишнего веса
32-летняя жительница областной столицы приобрела через интернет в Казахстане около 200 капсул для похудения, в которых был обнаружен запрещенный в России сибутрамин.
16 сентября, 07:07
Бесконечные «кошки-мышки»! Можно ли победить стихийную торговлю в Тюмени?
9 сентября, 05:56
Август
Мать 13-летнего школьника оштрафовали за его езду на мопеде в Тюменской области
Мать подростка из Тюменской области оштрафуют за его езду на мопеде. Он управлял транспортным средством без прав, с разрешения матери.
22 августа, 05:07
Валялось на полу: тюменского производителя заставили уничтожить опасное мясо
Тюменский производитель «Новоселезнево» был вынужден утилизировать 467 килограммов мяса и мясной продукции. Причиной стало их неизвестное происхождение.
22 августа, 04:33
Экс-депутат из Тобольска избежал наказания за мошенничество на миллионы рублей
Экс-депутату Тобольской гордумы Олегу Подковырову, обвиненному в мошенничестве на четырем эпизодам, вынесли приговор. Бывшему народному избраннику назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.
12 августа, 07:03
Июль
На День города тюменцам запретят покупать алкоголь
Еще один праздник горожане отметят трезвыми. Однако в запрете не обошлось без исключений.
24 июля, 05:23
Спровоцировала и опозорила: тюменка попала под суд за видео с полуголым бывшим мужем
Женщина попросила подругу снять на видео ее конфликт с бывшим супругом. Позже она опубликовала ролик в местной группе.
19 июля, 05:44
Жена довела: житель Екатеринбурга пытался доехать до Тюмени на грузовом поезде
Мужчина поругался с супругой и решил навестить друга, проживающего в Тюмени. Стоя на переходной площадке между вагонами, «заяц» успел проехать около 130 километров.
11 июля, 05:50
11 человек наказали за неявку в военкоматы Тюменской области
Всех уклонистов привлекли к административной ответственности. Размер штрафа за неявку в военкомат достигает 30 тысяч рублей.
10 июля, 06:01
Контрабандист из Тюмени пытался вывезти в Казахстан лес на 3 млн рублей
Мужчина заключил договоры на поставку леса по поддельным сертификатам. За вывоз леса ему грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф.
8 июля, 06:17
Жителя Тюменской области обязали заплатить своему же ребенку за его избиение
Мужчина нанес сыну множественные удары по всему телу. Помимо штрафа, ему также придется выплатить компенсацию морального вреда.
3 июля, 06:11
Эксперты рассказали, что должно быть в машине каждого тюменца
Некоторые вещи должны находиться в машине на вполне законных основаниях. Их отсутствие может грозить штрафом.
2 июля, 08:41
Гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику
Мужчина пытался договориться с таможенником и вернуть партию товара, которую задержали на досмотре. За услугу он хотел заплатить 500 тысяч рублей.
2 июля, 07:38
Июнь
Без контракта, но со штрафом: тюменского перевозчика наказали за срывы рейсов
С февраля по апрель 2024 года компания обслуживала рейсы № 66, 71, 77, 80, 80д и 153. Все это время на организацию поступали жалобы от горожан.
21 июня, 08:27
Собрала десятки человек и устроила шествие: в Тюмени оштрафовали активистку за митинг
Активистку из Югры оштрафовали на 10 тысяч рублей в Тюмени, а несанкционированный митинг. Такое решение вынес Центральный районный суд города.
21 июня, 07:59
В Тюменской области увеличили штрафы для виновных в гибели людей на воде
Власти Тюменской области увеличивают штрафы за нарушения охраны людей у воды после волны смертей отдыхающих в регионе. Об этом сообщает информационный центр областного правительства. Административную ответственность теперь несут также должностные и юридические лица.
19 июня, 07:40

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