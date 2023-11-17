ТСЖ особого режима: в Тюмени девушку-инвалида заперли в квартире ради мигрантов

Но сейчас для семьи самое главное — добиться установки пандуса. Они уже обращались в несколько инстанций, в том числе в департамент социального развития, так как тут явно нарушение права инвалида на доступную среду. Однако ведомство ответило отказом ввиду отсутствия технической возможности. Действительно, пандус с «парадной» стороны дома поставить не получится — с одной стороны лестница, с другой «этот высокий бордюр». Но Светлана Алексеевна говорит, что пандус можно установить с другой стороны дома. Правда для этого ТСЖ придется освободить запасные выходы, которые организация использует в своих целях.