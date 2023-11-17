ТСЖ особого режима: в Тюмени девушку-инвалида заперли в квартире ради мигрантов

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Об этом мама девушки рассказала редакции «Нашего города».
Дочери Светланы Петровой 22 года. Из-за ДЦП инвалидная коляска и ходунки для нее — жизненная необходимость. Несмотря на тяжелый диагноз, девушка активно участвует в социальной жизни, занимается спортом и по возможности подрабатывает.
Но все это в теплое время года — сейчас она по большей части заперта в четырех стенах. Без помощи спустится девушка не может — нет пандуса. Но при выходе из подъезда, ее ждет новое препятствие — бордюр. Если летом она объезжала его прямо по дороге, то с наступлением осени такой путь для нее опасен — в сумерках водители могут просто не заметить инвалидную коляску.
«Моя дочь второй год не может добиться бордюрного понижения возле дома. Летом передвигалась по проезжей части, так как преодолеть бордюр высотой 18 сантиметров на инвалидной коляске невозможно. Все обращения в администрацию города, аппарат губернатора, дорожные службы, прокуратуру, общественные организации для приведения придомовой территории согласно СНиП спускаются в ТСЖ „Кондоминиум-Восточный“. Последний ответ — нужно собрание собственников. Это чтобы срезать полтора метров асфальта?», — возмущается тюменка.
По словам Светланы Алексеевны, бордюр мешает не только ее дочери, но и мамам с колясками, пожилым людям также трудно перешагивать высокий бордюр.
Но сейчас для семьи самое главное — добиться установки пандуса. Они уже обращались в несколько инстанций, в том числе в департамент социального развития, так как тут явно нарушение права инвалида на доступную среду. Однако ведомство ответило отказом ввиду отсутствия технической возможности. Действительно, пандус с «парадной» стороны дома поставить не получится — с одной стороны лестница, с другой «этот высокий бордюр». Но Светлана Алексеевна говорит, что пандус можно установить с другой стороны дома. Правда для этого ТСЖ придется освободить запасные выходы, которые организация использует в своих целях.
«В нашем доме все четыре подъезда сквозные. При сдаче дома в эксплуатацию жильцы имели возможность пользоваться выходами на обратную сторону дома. Со временем ТСЖ поставило отсекающие двери и закрыло доступ к запасным выходам. Кроме того, незаконно, без решения общего собрания собственников переоборудовало нежилое помещение в жилое. Провели канализацию, водоснабжение, заварили выходы и вставили окна в трёх подъездах, поставили мебель и используют эти помещения в своих корыстных целях — сдают в аренду мигрантам», — поясняет женщина.
Кроме того, обслуживающая организация оставила жильцов без колясочных хранилищ. Тепель колясками и велосипедами заполнены квартирные площадки и лестничные пролеты.
На обращения Светланы Алексеевны о незаконном занятии площади в их доме, она получила ответ, что ТСЖ действовало на основании решения общего собрания собственников — в трёх подъездах использовать под хозяйственные нужды, а в третьем (где живет девушка-инвалид) — под лифтовое оборудование.
«Предоставили копию протокола от 1.02.2012 года. А подписи к протоколу датированы 2014 годом. И этого нашему ТСЖ показалось мало. При наличии четырех помещений, незаконно переоборудованных под жилье, правление ТСЖ посчитало необходимым за наш счёт арендовать себе другое офисное помещение и провести в нём ремонт — также за счёт жильцов. Все материалы по этим фактам уже направлены в ГЖИ», — отмечает наша читательница.
По факту — вместо лифтового оборудования в третьем подъезде стоит кровать и стол. Женщина увидела это своими глазами, когда главный инженер ТСЖ разрешил ей лично проверить, что находится за дверью, где раньше был запасной выход.
«В связи с крайней необходимостью в установке пандуса мной было направлено обращение о предоставлении доступа к общедомовому имуществу, демонтаже отсекающей двери и восстановление межквартирных площадок в первоначальный вид. На что был получен отчет — берите ключ и делайте что хотите. Но дверь не демонтирована. Проведение работ по установке пандуса, естественно, невозможно. А для моей дочери запасной выход — это единственная возможность выйти из дома», — говорит тюменка.
Светлана Алексеевна пояснила, что установку пандуса возьмут на себя спонсоры, поэтому согласование с собственниками дома не требуется. Скидываться деньгами им не придется. Все что нужно, это чтобы ТСЖ освободила площадку. Но решить этот вопрос семье с обслуживающей организацией не получается. Вся обратная связь заключается в отписках.
«Надо, чтобы пришли и зафиксировали, что в подъезде установлен туалет, там ванна, в одном подъезде бойлер. С последним я согласна, что он нужен. Но все остальные-то помещения сдаются. На каком основании, куда деньги идут? Мы почему должны за них платить? Там люди живут, моются, готовят, канализация у них есть. Какое-то у нас ТСЖ особого режима. Понимаете, я куда не пишу, мне отвечают все хорошо, нарушений нет. А как нет, если у вас в доме живет инвалид, который не может выйти на улицу», — резюмирует Светлана Алексеевна.
Сегодня, 17 ноября, дочь женщины получила ответ на свое обращение в областную прокуратуру — ведомство взяло на свой контроль проверку городской прокуратуры по ее заявлению.
Также «Наш город» связался с региональным отделением Народного фронта, где готовы оказать содействие девушке в восстановлении ее прав на доступную среду.
«У нас есть постановление правительства РФ № 649 о приспособлении У нас по Жилищному кодексу возможна установка пандуса без проведения общедомового собрания собственников, то есть без голосования собственников, если это делается не на их средства, а за счет средств спонсоров», — Алёна Федотова пресс-секретарь регионального отделения Народного фронта в ТО.