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В Тюменской области за год число мигрантов возросло на 20%

В Тюменской области растет число трудовых мигрантов

28 ноября 2023, 04:37
Фото: 1MI

В Тюменской области за год число мигрантов возросло на 20%

В Тюменской области растет число иностранных работников — за последний год их количество увеличилось на 20% и достигло 20 тысяч человек. Основной отраслью, в которой заняты граждане иностранных государств является строительство.

В департамент труда и занятости Тюменской области поясняют, что увеличение числа иностранных работников обусловлено социально-экономической привлекательностью тюменского региона, пишет 72.RU.

По данным Росстата в Тюменскую область с начала этого года переехали более 27,3 тысячи человек, в том числе около 5 тысяч иностранцев, большая часть из которых — жители ближнего зарубежья, из стран дальнего зарубежья — более 360 человек. При этом оттока трудовых мигрантов в регионе на сегодняшний день не наблюдается.

По приросту мигрантов сегодня Тюменская область занимает второе место среди регионов Уральского федерального округа.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября в Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантов. Его организовали активисты движения «За жизнь».

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#Общество#Валентина Бурнашева#Мигранты#Новости тюмени#Численность населения
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