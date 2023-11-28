В Тюменской области растет число трудовых мигрантов

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Published Сегодня, 04:37
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В департамент труда и занятости Тюменской области поясняют, что увеличение числа иностранных работников обусловлено социально-экономической привлекательностью тюменского региона, пишет 72.RU.
По данным Росстата в Тюменскую область с начала этого года переехали более 27,3 тысячи человек, в том числе около 5 тысяч иностранцев, большая часть из которых — жители ближнего зарубежья, из стран дальнего зарубежья — более 360 человек. При этом оттока трудовых мигрантов в регионе на сегодняшний день не наблюдается.
По приросту мигрантов сегодня Тюменская область занимает второе место среди регионов Уральского федерального округа.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября в Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантов. Его организовали активисты движения «За жизнь».