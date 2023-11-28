В Тюменской области растет число трудовых мигрантов

По данным Росстата в Тюменскую область с начала этого года переехали более 27,3 тысячи человек, в том числе около 5 тысяч иностранцев, большая часть из которых — жители ближнего зарубежья, из стран дальнего зарубежья — более 360 человек. При этом оттока трудовых мигрантов в регионе на сегодняшний день не наблюдается.